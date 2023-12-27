職業高中到MIT博士 男子學歷逆襲引熱議 同學憶：高三突然醒悟

12月25日，「專科的風還是吹到了麻省理工（MIT）」登上熱搜第一。熱搜內容顯示，一位名為「周信靜」的男子，在2009年至2020年，從溫州市龍灣區職業技術學校的學生，一路逆襲，成為麻省理工的博士，引發網友關注，稱讚其「輕舟已成航母」。

據周信靜的朋友回憶，他在職業高中第三年突然醒悟；周信靜的老師也曾寄語他，專業課成績十分優異，願他前途似錦。

微博一個名為「思想聚焦」的帳號發布了周信靜的學歷，並配文「苦盡甘來是，再講來時路。」周信靜學歷顯示，2009年-2012年就讀於溫州市龍灣區職業技術學校（職業高中，又稱中專），2012年-2015年就讀於浙江經貿職業技術學院（專科，又稱大專），2015年-2017年就讀杭州電子科技大學（本科），2017年-2020年就讀於浙江大學（碩士），2020年考入麻省理工學院（博士）。

周信靜的學歷進階，引發大量網友討論，還有網友分享了自己的經歷：「回頭看，輕舟已成航母」、「我也專科出生，遠不如這位厲害，但是我已經在自己的​​行業發光了」、「小說裡一筆帶過的十年」、「我雖然沒到麻省理工，但是從專科走到德國骨科的博士」、「他只是撿回了自己的天賦，職高到大專，再到浙大，真是又有天賦加持又厲害努力」。

據悉，周信靜生於浙江一座貧困小島。今年3月，周信靜的母校龍灣區職業技術學校曾寫了一篇關於他的文章。文章介紹，在龍職就讀的3年，他經歷了從懵懂迷茫到幡然醒悟的巨大人生轉折，逐漸摸索出適合自身的學習方法並付諸行動。

周信靜的班主任傅鍾偉回憶，周信靜的個性比較內向，平時安靜話不多，與同學關係相處很融洽，是個不需要老師操心的學生。到了高三，他在學習狀態上的改變相當大，在學習上非常主動和努力。「他的專業課成績向來十分優異，很多任課老師都說他十分有天賦。」並十分欣慰周信靜現在能有這樣的成績，希望他前途似錦。

2021年9月，周信靜在杭州電子科技大學的朋友發布了1篇文章，回憶他們的故事。文章中說，周信靜曾和他聊起小時候的故事，「不懂事，也沒有人管，天天就知道玩。」到了初三，職高來他們中學宣傳，他一衝動，放棄中考而選擇去職高。

「在職高讀到第3年，他突然醒悟，覺得自己不想就這樣度過一生，於是開始奮發圖強，努力學習。無奈積重難返，且偏科嚴重，後來仍然只有考上一所大專。」不過周信靜並沒有因此放棄，而是繼續努力最終完成了大專升讀本科，再到浙江大學研究生的逆襲。周信靜也將他最大的熱愛和精力投入在資料庫與電腦系統上。

大陸「知乎」平台關於周信靜逆襲的故事也有很多討論。其中1位自稱是其前老闆的「DolphinDB創辦人」Davis稱，對於周信靜現在的成就，「既沒有感到詫異，也沒有覺得驚嘆，一切都來得那麼自然。」他認為周信靜能成為Stonebraker門下的PhD學生，是他跟其他人一樣努力的結果。

Michael Stonebraker為美國電腦科學家，2015年3月獲得圖靈獎。

網友發布周信靜的學歷信息，引發網絡熱議。圖／微博 周信靜的英文6級成績單顯示，其英文成績優異。圖／網路圖片

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文章授權轉載自《香港01》