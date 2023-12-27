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北京故宮 9把飛泉古琴展幽情

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
「大聖遺音—古琴文化展（第二期）」，在北京故宮博物院鍾粹宮古琴館開幕。圖／本報北京傳真
「大聖遺音—古琴文化展（第二期）」，在北京故宮博物院鍾粹宮古琴館開幕。圖／本報北京傳真

北京故宮博物院鍾粹宮古琴館「大聖遺音—古琴文化展（第二期）」日前開放。55件文物亮相，其中包括晚唐雷氏製作的飛泉琴等9把古琴。

展廳裡，9把古琴營造出「此時無聲勝有聲」的意境。比如意蘊悠長的琴名就像在用文字「奏樂」。專家介紹，琴名一般刻在琴底孔眼附近，術語稱該位置為龍池。飛泉琴龍池上方刻草書「飛泉」，下方篆書「玉振」方印，兩側篆書琴銘「高山玉溜，空谷金聲。至人珍玩，哲士親清。達舒蘊志，窮適幽情。天地中和，萬物咸亨」，表徵了此琴音色可與高山流水、金鐘玉磬的清脆之聲相媲美。南宋時期製作的海月清輝琴為清宮舊藏，龍池上方刻隸書琴名，其下「乾隆禦府珍藏」方印；左右直至雁足間為乾隆年間著名詞臣的琴銘，字體、色彩各異，頗顯富麗，借伯牙隨成連至蓬萊仙島感自然移情而開悟的典故，詮釋了琴名之義和音色之美。

眾琴之中，明早期「秋鴻」圖譜冊頗搶眼。該古琴譜共4冊，圖先譜後，為繪圖與曲譜的合裝本。每冊前附頁第一開和後附頁最後一開上方鈐「乾隆御覽之寶」大印。專家介紹，圖譜冊第一開為「清商調」和「夾鍾清商意」兩首練習曲，不見於其他琴譜集。在中央民族樂團藝術家的參與下，古琴譜如今被打譜還原。

「一共展出了55件故宮院藏文物。」故宮博物院宮廷音樂與戲曲研究所副所長、策展人孫召華介紹，「清康熙金雲龍紋編鐘-黃鍾律」、「清乾隆紅瑪瑙半榻琴書印」等與古琴相關的文物也悉數展出，以突出古琴的功用和文化價值—既用於國家典禮雅樂中，更是士人修身養性、抒情達志的憑依。

北京故宮 文物 藝術家

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