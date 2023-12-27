聽新聞
test
0:00 / 0:00

客家祖地 武平高鐵通車

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

26日8時01分，隨著D9958次列車從福建龍岩站駛出，歷時4年建設的「龍龍高鐵」龍岩至武平段正式開通運營，「客家祖地」福建武平縣結束了不通鐵路的歷史，閩西八縣實現了縣縣通鐵路。 　

中新社報導，「龍龍高鐵」起自福建省龍岩市龍岩站，終至廣東省河源市龍川西站，線路全長290公里，按龍岩至武平、武平至梅州、梅州至龍川西三段建設。此次開通的龍岩至武平段，線路全長92公里，其中新建線路64公里，設計時速250公里，設龍岩、古田會址、上杭、武平4座車站。 　　

龍龍高鐵龍岩至武平段開通運營初期，每日開行動車組列車6列，武平站至龍岩站最快45分鐘可達。

「龍龍高鐵」龍岩至武平段的開通運營，為「龍龍高鐵」的全線通車奠定基礎。按規畫，龍龍高鐵全線通車後，龍岩至梅州、深圳、廣州預計將分別縮短至1小時、2.5小時、3小時，拉近龍岩至廣東多地時空距離。

高鐵 福建 廣東

延伸閱讀

桃園八德交流道2030年通車 陳建仁：盼如質如實提前完工

影／強調1/4客家血緣 吳欣盈搶進褒忠義民廟爭取客家選票

邱姓河南堂忠實第推出語音導覽 自在體驗客家建築之美

屏北立委候選人黃明賢提客家政策 讓客家文化被看見

相關新聞

亞洲最大車站 廣州白雲站運營

亞洲最大的火車站樞紐綜合體之一──廣州白雲站26日正式投入運營。當日，該站首趟C1893次列車於9時28分開出，前往汕頭南...

客家祖地 武平高鐵通車

26日8時01分，隨著D9958次列車從福建龍岩站駛出，歷時4年建設的「龍龍高鐵」龍岩至武平段正式開通運營，「客家祖地」...

北京故宮 9把飛泉古琴展幽情

北京故宮博物院鍾粹宮古琴館「大聖遺音—古琴文化展（第二期）」日前開放。55件文物亮相，其中包括晚唐雷氏製作的飛泉琴等9把...

「2024年可能更熱」 氣象專家示警：中國將迎來更多極端天氣

中國氣象專家周兵表示，由於聖嬰天氣現象，極端天氣將會表現得更加明顯，2024年有可能會成為中國更熱的一年，同時也是極端天...

訂婚4日「被硬上」算性侵？山西男遭判3年 法庭解釋了

山西陽高縣法院25日宣判一起性侵案，被告席男與女子經婚介所認識，訂婚宴上給女方10萬元（人民幣，下同，約新台幣43萬元）彩...

禁養家禽 否則取消退休金...江蘇居委會通知書惹議

最近，網路上流傳著一則關於江蘇宜興市屺亭街道三陽社區居委會的整改通知書。通知書指出，發現某位住戶養家禽家畜，要求其限期整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。