客家祖地 武平高鐵通車

26日8時01分，隨著D9958次列車從福建龍岩站駛出，歷時4年建設的「龍龍高鐵」龍岩至武平段正式開通運營，「客家祖地」福建武平縣結束了不通鐵路的歷史，閩西八縣實現了縣縣通鐵路。

中新社報導，「龍龍高鐵」起自福建省龍岩市龍岩站，終至廣東省河源市龍川西站，線路全長290公里，按龍岩至武平、武平至梅州、梅州至龍川西三段建設。此次開通的龍岩至武平段，線路全長92公里，其中新建線路64公里，設計時速250公里，設龍岩、古田會址、上杭、武平4座車站。

龍龍高鐵龍岩至武平段開通運營初期，每日開行動車組列車6列，武平站至龍岩站最快45分鐘可達。

「龍龍高鐵」龍岩至武平段的開通運營，為「龍龍高鐵」的全線通車奠定基礎。按規畫，龍龍高鐵全線通車後，龍岩至梅州、深圳、廣州預計將分別縮短至1小時、2.5小時、3小時，拉近龍岩至廣東多地時空距離。