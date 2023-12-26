粵港澳圖片巡迴展 最終場台南展出

2023年末，粵港澳圖片巡迴展覽最終場於12月15日至24日，在台南藍曬圖文創園區周邊展出。活動現場將粵港澳各地城市以靜態、動態圖片展覽，諸多民眾駐足欣賞。

此次2023粵港澳圖片巡迴展覽由台商優市網、聯合影音號主辦，五吉人策展，先前已在台北、台中展開。除照片展外，12月23到24日下午，主辦方還在台南新光三越西門店舉辦「Wonder好過年」活動，供民眾體驗粵港澳美食、書法及拓印春聯等，加深對粵港澳城市的了解與印象。

「因為工作關係我也常到這些地方，我們跟兩岸四地有很多的交流經驗。」聲暉聯合會理事長莫素娟前來欣賞台南圖片展，她提到自己曾參加過香港國際電影節、接待過澳門聾人團體來訪等經歷，「彼此間的經驗分享，提升自身專業，為台灣社福政策共同努力的同時，也會用手語和世界交朋友。」

莫素娟並表示，透過這次圖片展又更了解粵港澳城市，非常吸引大家，「需要花一些時間做深度探索，我們也非常期待能有更多機會去粵港澳來一趟深度文化之旅。」

本次圖片展也讓大台南藥劑生公會理事長李年豐留下深刻的印象，他認為近期粵港澳發展迅速、交通便利、物質豐富，「我覺得是非常適合旅遊、購物的地方，以現在的格局來講，很適合靜下心來、好好地做一個深度旅遊。」

不少民眾認為廣東佛山與台南相似，美食眾多，且兩地均有「美食之都」的稱號。走一遭台南，享受美食驚艷之旅，如清甜的牛肉湯、鹹香的碗粿、米粒分明的鹹粥都是旅客不容錯過的在地小吃；作為粵菜發源地之一的佛山，美食歷史悠久，風味小吃種類繁多：魚生、雙皮奶、盲公餅等等，不來佛山一趟，就享受不到一流的粵式美食。