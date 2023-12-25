快訊

5銀行合作喊卡！明年起限縮超商消費、代收繳費服務

安養院靈貓「精準預知死亡」17年送走上百人 被牠蹭過沒幾小時就過世

男國中生遭持刀猛刺胸頸 當事女學生還原衝突經過：老師已來不及阻止

女研究生組團製售色情漫畫小說 警搗犯罪集團拘10人涉額過4千萬

香港01／ 林芷瑩
大陸浙江省警方接到多位家長投訴，稱發現自家孩子在家中甚至是課堂上偷偷閱讀色情漫畫、小說。不久警方拘捕錢某等10名嫌犯，查獲實體及電子非法出版物數量10萬餘本，涉案金額超過人民幣1000萬元（約新台幣4758萬元）。圖／擷自《頭條新聞》
大陸浙江省警方接到多位家長投訴，稱發現自家孩子在家中甚至是課堂上偷偷閱讀色情漫畫、小說。不久警方拘捕錢某等10名嫌犯，查獲實體及電子非法出版物數量10萬餘本，涉案金額超過人民幣1000萬元（約新台幣4758萬元）。圖／擷自《頭條新聞》

今年初，中國大陸浙江省台州臨海警方接到多位家長投訴，稱發現自家孩子在家中甚至是課堂上偷偷閱讀色情漫畫、小說。經查，警方發現該案主犯錢某是一名在職女研究生。在掌握證據後，警方成功拘捕錢某等10名嫌犯，查獲實體及電子非法出版物數量10萬餘本，涉案金額超過人民幣1000萬元（約新台幣4758萬元）。

警方稱，今年初接到多位家長投訴，稱發現自家孩子在家中甚至是課堂上偷偷閱讀色情漫畫、小說，還有學生用家長的網購帳號，在網路平台購買相關書籍，書中大部分情節都很露骨，有大量色情內容。

經警方調查後，發現臨海市「某梗創意有限公司」有非法經營製作傳播淫穢物品謀利的重大嫌疑。警方隨即聯合市場監督管理局、文廣旅體局等組成專案組調查。

警方指出，在偵查中發現前述的淫穢小說和漫畫均由上海某印刷廠批量印刷，對外銷售的實體店則位於臨海市本地，同時該公司開設了一家名為「某梗工作室」的網路商店，通過線上銷售的方式將非法出版的淫穢小說和漫畫賣到全國各地。

在掌握犯罪集團相關證據後，專案組與上海、安徽、江蘇、徐州等地的警方展開統一收網行動，成功拘捕錢某等10名嫌犯，查獲實體及電子非法出版物數量10萬餘本，涉案金額1000萬餘元（約新台幣4758萬元）。

警方說明，錢某找到多名「寫手」，讓對方製作色情小說和漫畫，她再將這些作品推廣。隨著寫手愈來愈多，錢某更專門組建了「某梗工作室」微信群組。錢某的主要盈利來自網路商店和快遞公司之間的郵費差價，以及介紹印刷生意給上海某印刷廠的提成。

錢某把大部分銷售利潤分攤給作者、網路商店員工和印刷廠，逐漸地她在圈中的影響愈來愈大，甚至收獲追隨者。目前，案件仍進一步偵辦中。

延伸閱讀：

搭建網站傳播淫穢影片獲利　山西警搗「黃賭詐」犯罪集團拘捕5人

湖南警方歷時兩年破獲特大製售假幣案　查獲假幣逾500萬元

文章授權轉載自《香港01》

上海 網路

延伸閱讀

《光速蒙面俠21》問世21周年！55頁完全新作特別短篇漫畫1月底登場

渣男懷疑女友劈腿 竟將嘿咻影片PO上色情網站吃官司

點亮「大樹榕」光雕！鄭文燦：國漫館「有影」真的來台中了

台中國漫館開館試營運 江肇國合體知名網紅「開箱」

相關新聞

浙江高職生逆襲成MIT博士 周信靜成大陸學子楷模

生於浙江貧困小島的周信靜，求學之路一直不平坦，最終卻能從高職起步，讀到大專、大學、碩士，最後逆襲成功讀到麻省理工博士，還...

女研究生組團製售色情漫畫小說 警搗犯罪集團拘10人涉額過4千萬

今年初，中國大陸浙江省台州臨海警方接到多位家長投訴，稱發現自家孩子在家中甚至是課堂上偷偷閱讀色情漫畫、小說。經查，警方發現該案主犯錢某是一名在職女研究生。在掌握證據後，警方成功拘捕錢某等10名嫌犯，查獲實體及電子非法出版物數量10萬餘本，涉案金額超過人民幣1000萬元（約新台幣4758萬元）。

11網友編造發布地震謠言 甘肅警方祭行政處罰

甘肅積石山縣上星期發生地震後，在眾多災民還在零下氣溫需要援助之際，當地警方發布，有11名網友被指編造發布地震謠言，遭甘肅...

中首艘國產郵輪「魔都號」出海試營運 最貴票逾萬

中國第一艘國產大型郵輪「愛達・魔都號」24日在上海離港出海，執行首次試營運，船票價格從人均兩三千元到一萬多元人民幣不等。...

開幕5天就出事 滬迪士尼「瘋狂動物城」有兒童被輾

迪士尼全球首個「瘋狂動物城」（Zootopia）園區20日在上海迪士尼樂園正式對外開放。然而，開放僅五日就傳「出事」。園...

70後素人 駕訓班教練直播2場賺840萬 背後有資本操作團隊？

跳著魔性舞蹈、發著傷感文案、當著駕訓班教練……一個人能有三個分身？近日，一名被稱為有「70後外表、00後心態」的男子聞會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。