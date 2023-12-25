女研究生組團製售色情漫畫小說 警搗犯罪集團拘10人涉額過4千萬
今年初，中國大陸浙江省台州臨海警方接到多位家長投訴，稱發現自家孩子在家中甚至是課堂上偷偷閱讀色情漫畫、小說。經查，警方發現該案主犯錢某是一名在職女研究生。在掌握證據後，警方成功拘捕錢某等10名嫌犯，查獲實體及電子非法出版物數量10萬餘本，涉案金額超過人民幣1000萬元（約新台幣4758萬元）。
警方稱，今年初接到多位家長投訴，稱發現自家孩子在家中甚至是課堂上偷偷閱讀色情漫畫、小說，還有學生用家長的網購帳號，在網路平台購買相關書籍，書中大部分情節都很露骨，有大量色情內容。
經警方調查後，發現臨海市「某梗創意有限公司」有非法經營製作傳播淫穢物品謀利的重大嫌疑。警方隨即聯合市場監督管理局、文廣旅體局等組成專案組調查。
警方指出，在偵查中發現前述的淫穢小說和漫畫均由上海某印刷廠批量印刷，對外銷售的實體店則位於臨海市本地，同時該公司開設了一家名為「某梗工作室」的網路商店，通過線上銷售的方式將非法出版的淫穢小說和漫畫賣到全國各地。
在掌握犯罪集團相關證據後，專案組與上海、安徽、江蘇、徐州等地的警方展開統一收網行動，成功拘捕錢某等10名嫌犯，查獲實體及電子非法出版物數量10萬餘本，涉案金額1000萬餘元（約新台幣4758萬元）。
警方說明，錢某找到多名「寫手」，讓對方製作色情小說和漫畫，她再將這些作品推廣。隨著寫手愈來愈多，錢某更專門組建了「某梗工作室」微信群組。錢某的主要盈利來自網路商店和快遞公司之間的郵費差價，以及介紹印刷生意給上海某印刷廠的提成。
錢某把大部分銷售利潤分攤給作者、網路商店員工和印刷廠，逐漸地她在圈中的影響愈來愈大，甚至收獲追隨者。目前，案件仍進一步偵辦中。
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文章授權轉載自《香港01》
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