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公開勸股民暫不入市後 劉紀鵬卸任政法大學金融院長
因曾發表不利陸股的相關言論，在大陸社交媒體被禁言的中國大陸知名財經學者劉紀鵬自稱，他已不再擔任中國政法大學資本金融研究院院長。
據港媒《星島日報》報導，劉紀鵬24日在微信朋友圈稱，自己已於12月7日不再擔任中國政法大學資本金融研究院院長。
網易財經官方微博消息，劉紀鵬12月1日在網易經濟學家年會上曾說，中國資本市場相關制度還不完善，對普通股民來說，等解決了一股獨大、交易所的公司制改組等問題後，再考慮入市也不遲，現在不是炒股的好時候。
之後劉紀鵬疑似因上述言論被禁言。截至12月9日，他的抖音、頭條帳號均顯示被「禁止關注」，微博帳號雖正常，但有用戶反映「無法添加關注」。
公開資料顯示，現年67歲的劉紀鵬是中國政法大學資本金融研究院院長、國家社科基金重大項目首席專家。他也任大陸全國人大《證券法》《企業國有資產法》《證券投資基金法》《期貨交易法》起草小組成員，是大陸著名的股份制和公司問題專家，主持過270多家企業的股改上市、公司戰略、併購重組和投資方案設計。
身為中國大陸資本市場的著名學者，劉紀鵬時常接受媒體訪問發表看法，也常透過社交平台評論股市和相關政策。
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