快訊

等不及了嗎？ 蘋果2024年最令人期待的5款Apple新品

烏克蘭終於不跟俄國過聖誕節！ 平安夜仍遭俄羅斯砲襲

藍綠拔樁戰！侯友宜陣營拚艱難4縣市「嘉義不輸就大贏」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公開勸股民暫不入市後 劉紀鵬卸任政法大學金融院長

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸著名財經學者劉紀鵬聲稱，他已卸任中國政法大學金融學院院長一職。（圖／取自新浪財經）
大陸著名財經學者劉紀鵬聲稱，他已卸任中國政法大學金融學院院長一職。（圖／取自新浪財經）

因曾發表不利陸股的相關言論，在大陸社交媒體被禁言的中國大陸知名財經學者劉紀鵬自稱，他已不再擔任中國政法大學資本金融研究院院長。

據港媒《星島日報》報導，劉紀鵬24日在微信朋友圈稱，自己已於12月7日不再擔任中國政法大學資本金融研究院院長。

網易財經官方微博消息，劉紀鵬12月1日在網易經濟學家年會上曾說，中國資本市場相關制度還不完善，對普通股民來說，等解決了一股獨大、交易所的公司制改組等問題後，再考慮入市也不遲，現在不是炒股的好時候。

之後劉紀鵬疑似因上述言論被禁言。截至12月9日，他的抖音、頭條帳號均顯示被「禁止關注」，微博帳號雖正常，但有用戶反映「無法添加關注」。

公開資料顯示，現年67歲的劉紀鵬是中國政法大學資本金融研究院院長、國家社科基金重大項目首席專家。他也任大陸全國人大《證券法》《企業國有資產法》《證券投資基金法》《期貨交易法》起草小組成員，是大陸著名的股份制和公司問題專家，主持過270多家企業的股改上市、公司戰略、併購重組和投資方案設計。

身為中國大陸資本市場的著名學者，劉紀鵬時常接受媒體訪問發表看法，也常透過社交平台評論股市和相關政策。

本金 資本市場

延伸閱讀

周海媚死後愛犬近況曝光 網心疼：眼含淚水在想念媽媽

女兒瘋抖音「主動學習」簡體字秀戰果 爸爸翻開一看差點暈倒

影／科目三跳起來！民雄國小校慶家長扮變形金剛 與近百學童同舞

貓見把拔出門「揮手說拜拜」主人感動爆哭 千萬人卻點出殘酷真相：叫你快滾

相關新聞

男子昏迷5年聽到周杰倫的歌 手指竟打起節拍

據山東《海報新聞》報導，大陸一名30歲年輕人因腦瘤昏迷不醒5年，並已住進安寧病房，但近日在聽到周杰倫的歌曲《雙節棍》後，...

雲南要求農村5桌以上聚餐10日前報備 民眾：喪事呢？

大陸再有地放政府推出擾民奇耙新規。雲南近日以食品衛生安全為由，要求農村集體聚餐5桌以上必須十天前申報備案管理，引發當地民...

人妻短影音刷到丈夫和其他女子婚照！驚揭另外有2妻3孩轉賬2千萬

《橙柿互動》報導，近日，杭州有名婦女在短影音偶然刷到丈夫和其他女子的結婚照，驚揭丈夫外面還有2個「妻子」及3個孩子，轉賬近500萬元（人民幣，約新台幣2千1百萬元，下同）。 當事人吳女士描述，她

冷到懷疑人生！陸氣象台：12月中旬以來天氣異常複雜

近期不少人都冷到懷疑人生。據新京報報導，大陸中央氣象台表示，12月中旬以來，中國天氣形勢異常複雜，集中出現了寒潮、雨雪、...

公開勸股民暫不入市後 劉紀鵬卸任政法大學金融院長

因曾發表不利陸股的相關言論，在大陸社交媒體被禁言的中國大陸知名財經學者劉紀鵬自稱，他已不再擔任中國政法大學資本金融研究院...

男子罹患腦瘤昏迷5年 病榻一聽周杰倫《雙節棍》手指竟打起節拍

遼寧大連1名罹患腦瘤的30歲男子，已昏迷不醒長達5年，日前聽到周杰倫歌曲《雙節棍》後，病榻上的他突然手指跟著音樂打起節拍，引發網友關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。