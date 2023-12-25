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雲南要求農村5桌以上聚餐10日前報備 民眾：喪事呢？

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
雲南要求，農村5桌以上集體聚餐應提前10日報備。新華社
雲南要求，農村5桌以上集體聚餐應提前10日報備。新華社

大陸再有地放政府推出擾民奇耙新規。雲南近日以食品衛生安全為由，要求農村集體聚餐5桌以上必須十天前申報備案管理，引發當地民眾強烈反彈，有網友更嘲諷稱，要是辦喪事那還得提前死啊！

網路媒體《觀察者網》報導，雲南省市場監督管理局21日發布農村集體聚餐風險提示，其中包括農村集體聚餐（5桌以上）實行申報備案管理、聚餐按規模大小實行分級指導、承辦廚師及幫廚人員應當持有效健康證上崗等。

雲南在春節即將到來之際推出這項新規定引發不少大陸民眾批評和嘲諷。有網友說，「打著我為你好的旗號，事無巨細的干涉百姓生活，窮人有窮人的生活邏輯，這些事，應該教育引導而不是行政管制，真有精力，管管三無產品，偽劣產品還不夠忙活？」

還有網友表示，「什麽都管，連老百姓吃飯請幾桌也要管？這種做法無疑給外國反華勢力造謠中國添加借口！和諧社會就是大家都幸福，政府少管閒事那就人人幸福了。」

不少人則嘲諷說，「還是抓好你們省的經濟吧，別折騰了！」更有認為，雲南會宣布這項新規定，「唯一的意義就是時刻提醒老百姓，『給我老實點』！」

雲南這項新規定要求，農村自辦或委托廚師承辦的群體性聚餐5桌以上的，舉辦人（承辦人）應提前10日內將聚餐時間、地址、餐次、人數、菜單、承辦廚師、飲用白酒（主要是散裝白酒）、是否使用醇基燃料等信息向所在村（居）委會申報備案，填寫備案表，領取告知書，簽訂承諾書，並接受食品安全協管員（信息員）或市場監管部門人員的檢查指導。

規定還要求，食品加工場所和就餐場所要離糞坑、垃圾場（站）、旱廁、畜禽圈等汙染源25公尺以上；聚餐活動舉辦前，要完善防鼠、防蠅、防塵、防投毒措施；加工好的成品在常溫下貯存不超過2小時。剩菜剩飯冷藏不超過24小時；對宴席食用的食品必須保存125克以上的樣品，冷藏保存48小時以上等等。

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