快訊

誤判高度！柯文哲改裝宣傳車卡恆春西門 疑毀損國定古蹟司機好尷尬

正逢上班時間！北市自強隧道口休旅車火燒車 至善路塞爆

赤西仁耶誕節宣告離婚 與黑木梅莎結束11年婚姻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子罹患腦瘤昏迷5年 病榻一聽周杰倫《雙節棍》手指竟打起節拍

香港01／ 撰文：許祺安
周杰倫歌曲《雙節棍》竟使1名昏迷5年的男子，在病榻上用手指跟著音樂打起節拍，引發熱議。聯合報系資料照
周杰倫歌曲《雙節棍》竟使1名昏迷5年的男子，在病榻上用手指跟著音樂打起節拍，引發熱議。聯合報系資料照

遼寧大連1名罹患腦瘤的30歲男子，已昏迷不醒長達5年，日前聽到周杰倫歌曲《雙節棍》後，病榻上的他突然手指跟著音樂打起節拍，引發網友關注。

據陸媒《大象新聞》報導，影片中男子躺在大連市第四人民醫院安寧病房的病床上，12月21日是他的生日，當地志願者在醫院為男子過生日，聽到男子的母親說他從小就愛聽周杰倫的歌曲後，當場播放了1首周杰倫的《雙節棍》，醫護人員和志願者發現，昏迷多年的臥病男子在聽到音樂後，竟奇蹟般地恢復了一定意識，並用手指跟著音樂旋律打起節拍。

針對此事，陸媒《海報新聞》採訪大連市第四人民醫院安寧病房黃姓主任，黃醫生表示這位患者已經昏迷多年，當天正好是他的生日，每當有患者過生日，病房都會舉行小活動，表達對患者的關愛。過生日期間，醫生和志願者詢問了患者母親的一些家庭狀況，得知患者從小就喜歡聽周杰倫的歌曲後，1名志願者就播放了《雙節棍》這首歌，「我們也是第1次知道患者愛聽周杰倫的歌曲，播放之後患者確實是有反應了」。

黃醫生告訴記者，該男子過去是1名船員，5年前患惡性腦膠質瘤，做了幾次手術，但效果不好，於是幾個月前送到了大連市第四人民醫院安寧病房，「因為患者比較年輕，而且父親去世比較早，得病以後都是他的母親在照顧患者，而安寧病房的工作，不但要對患者的症狀進行控制，還要進行一定的人文關懷，因此我們也經常給他母親做一些工作」。

相關影片一出，引發許多網民發聲鼓勵，直呼「杰倫出新歌了！快醒醒一起聽」、「希望這位杰迷能喚醒內心的記憶，振作起來，早日蘇醒」、「周杰倫的歌確實給人溫暖治癒的力量，希望患者早日康復」、「給他放《稻香》吧！2015年我切腫瘤住院11天，就是聽的稻香」、「好感動啊！好音樂真的是治癒良藥」。

男子聽到周董《雙節棍》後，手指竟跟著音樂打起節拍。圖／翻攝大象新聞
男子聽到周董《雙節棍》後，手指竟跟著音樂打起節拍。圖／翻攝大象新聞

延伸閱讀：

朱令逝世｜告別式24日八寶山公墓舉行　清華悼念：願此去琴聲相伴

朱令逝世｜華人神探李昌鈺：偵破案件「非常困難」，但可能有機會

文章授權轉載自《香港01》

周杰倫

延伸閱讀

好市多「罪惡甜點」引爆話題 會員搶買：大人小孩都愛

南韓冬天不關水龍頭「好浪費」？ 原因曝光：台灣高山也會

天冷台人最愛這穿搭 眾人笑稱「像鐵皮屋一樣」：台灣標配

南韓5歲萌女娃逛台灣大賣場 1舉動融化眾人心：天使小孩

相關新聞

三星堆遺址 入選世界考古9大發現

日前在上海開幕的第五屆「世界考古論壇．上海」（SAF），「三星堆遺址—古蜀榮光和中華文明多元一體的見證」等9項考古發現，...

男子罹患腦瘤昏迷5年 病榻一聽周杰倫《雙節棍》手指竟打起節拍

遼寧大連1名罹患腦瘤的30歲男子，已昏迷不醒長達5年，日前聽到周杰倫歌曲《雙節棍》後，病榻上的他突然手指跟著音樂打起節拍，引發網友關注。

八達嶺 開放1245公尺殘狀長城

全長1245公尺，從南七樓一直蜿蜒至南十六樓半。近日，北京八達嶺長城南城延長線對外開放。與此前已開放的八達嶺長城建築形態...

兩岸微流行／深圳地鐵 環保施工

圳地鐵八號線二期十二月底即將正式通車，自香港赴深圳將更為便利。這條全程以環保施工法建設的地鐵，可讓民眾在自蓮塘口岸、沙頭...

歷史性低溫席卷中國 河南部分地區暖氣停供

（德國之聲中文網）在寒潮席卷中國大部分地區並帶來暴風雪天氣之後，首都北京從12月11日至今紀錄的零下氣溫持續時間已經超過300小時，創下了1951年以來的最長紀錄。 華北和東北地區從上周開始經歷了歷

籲股民「不要入市」…大陸學者劉紀鵬遭禁言後 證實不再任大學院長

中國經濟今年表現低迷，官方強調要「加強經濟宣傳和輿論引導」下，金融學者劉紀鵬日前呼籲股民現在不要入市後突遭全網禁言，他今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。