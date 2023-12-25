兩岸微流行／深圳地鐵 環保施工

圳地鐵八號線二期十二月底即將正式通車，自香港赴深圳將更為便利。這條全程以環保施工法建設的地鐵，可讓民眾在自蓮塘口岸、沙頭角口岸、深圳灣口岸過關，直接搭乘二號線（八號線），無需換乘，一線直達深圳海邊；或乘坐廣深港高鐵至福田站後，再乘坐二號線，直接抵達鹽田海濱。

深圳地鐵八號線二期線路，從八號線一期的終點站鹽田站接出，東延至小梅沙，全長約八公里，最高運行速度為時速八十公里，區段全程時間為十二分鐘左右。全線採用地下敷設，包含四站四區間，均在鹽田區內。深圳地鐵相關負責人指出，地鐵八號線二期線路建成後，將打通綠色交通和大海之間的「最後一公里」，極大便利各地旅客到達鹽田海邊。

據深圳新聞網，深圳地鐵八號線二期在小梅沙景區附近採「花園式」工地建設，全過程綠色環保施工。貫徹環保責任制，設立防噪音綠色施工大棚、自動噴淋系統、自動沖洗設備、自動噪音檢測等環保設施。

在綠色施工理念下，深鐵使用環保且施工效率更高的機械設備，例如在大梅沙站首創新型軌頂風道，具綠色技術、標準化、工業化、裝配化等特點，施工效率提升百分之八十。同時，使用電動軌道車和輪胎式鋪軌機，減少尾氣排放，也保證了列車平穩運行。這些措施除了能夠加快工程進度，也為深圳留下綠色發展足跡。