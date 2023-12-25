歷史性低溫席卷中國 河南部分地區暖氣停供

（德國之聲中文網）在寒潮席卷中國大部分地區並帶來暴風雪天氣之後，首都北京從12月11日至今紀錄的零下氣溫持續時間已經超過300小時，創下了1951年以來的最長紀錄。

華北和東北地區從上周開始經歷了歷史性的低溫，東北一些地區的氣溫甚至跌至零下40攝氏度。北京的最低氣溫也持續9天低於零下10度。

河南多地宣布部分單位停止供暖

與此同時，位於華中地區的河南省多地出現了供暖緊張。據中國媒體報道，受極寒天氣影響，焦作市城區三家熱源企業連續滿負荷高位運轉。其中焦作萬方鋁業股份有限公司供熱鍋爐與12月22日15時突發故障，造成部分供熱區域熱源供應嚴重不足。該公司表示正在全力搶修，預計12月26日恢復供暖。

官方的公告還表示，為最大限度保障該區域群眾供暖效果，全市所有黨政機關、企事業單位（除醫院、養老院、兒童福利院等民生單位外）將全部暫停供暖服務。在搶修期間，也有部分居民小區將受影響停止供暖。

此外，河南省內還有濮陽和平頂山也部分停止供暖，並強調黨政機關和事業單位暫停供暖的原因是為了“把有限的供暖資源有限保障群眾”。

氣象監測顯示上述三座河南城市周日的最低氣溫都在攝氏零度以下，該省還有一些其它地區的最低氣溫降到零下15度。

預期在周末結束之後，暖氣流將會從中國北方逐漸南下，使得氣溫緩慢回升。中國氣象部門表示，華中和華東的部分地區未來幾天氣溫可能升高10度。

氣候變化對極端天氣具有壓倒性影響

（路透社等）

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