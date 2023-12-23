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清華才女朱令50歲逝世！鉈中毒全身癱瘓近30年 兇手仍逍遙法外

香港01／ 許祺安
朱令1994年前後被蓄意下毒，因鉈中毒癱瘓在病床上27年，在過完50歲生日後過世。（鳳凰週刊）
朱令1994年前後被蓄意下毒，因鉈中毒癱瘓在病床上27年，在過完50歲生日後過世。（鳳凰週刊）

1994年清華大學曾發生震驚中國社會的「朱令鉈中毒案」，受害女大生朱令因為「鉈中毒」全身癱瘓、腦神經受損，在病床上躺了近30年，智商只剩下7歲，當時警方調查朱令是遭人蓄意投毒，她的室友孫維更涉有重嫌，但因證據不足，此案成為懸案。

11月24日朱令在病榻上迎來50歲生日，當時她的父親受訪表示，朱令11月18日因腦瘤發作，陷入重度昏迷，家人稱「已經做好了準備」。復旦大學中文系教授嚴鋒12月23日發布微博稱朱令已經去世了，清華大學也發布微博證實朱令在12月22日在北京去世。

《南方都市報》報道，朱令的父親吳承之今日（23日）受訪時指出，朱令於22日22時59分離世。對於網民認為兇手仍未抓到，正義缺席的說法，吳承之回應稱，「沒感覺（正義缺席），很正常吧，醫院也盡力搶救了，會安葬在北京。」

嚴鋒在微博寫道，「朱令走了。想到她三十年的無妄之災，無以言表的苦，無處可尋的公道，心中悲憤，意實難平。她的一些清華同學一直在盡力照顧她和她的父母，人間有恨，也有愛。願逝者安息，生者平安。」

復旦大學中文系教授嚴鋒12月23日發布微博稱朱令已經去世。（微博）
復旦大學中文系教授嚴鋒12月23日發布微博稱朱令已經去世。（微博）

許多網民則替朱令和她的父母感到不捨，並希望兇手能受到譴責。網民留言道，「受害者終得解脫，而凶手和知情者將永受良心譴責」、「關注這事件快三十年了，漫長到天涯社區都已經沒了。難以想像朱令的父母這三十年是怎麼艱難度過的。」

亦有網民對於兇手至今仍逍遙法外感到氣憤，寫道「宿舍下毒，小量多次，時隔一年再犯，在北京這個匯聚了全國刑偵專家的地方竟然連嫌疑人都抓不到」、「她和她家人這樣痛苦的幾十年，走了也是解脫，只是凶手仍然逍遙法外，如果有報應，請報應給凶手本人以及她的世世代代！」

據此前報道，朱令1992年考入北京清華大學化學系，成績優異外，會彈琴還是游泳健將，因才貌雙全在大學也是風雲人物。1994年，朱令21歲那年她卻突然腹痛，短短幾天內，頭髮全部脫落，查不出病因。1995年3月，相似的症狀再次出現，昏迷半年之後才醒過來，不僅下肢癱瘓，雙眼也幾近失明，語言能力完全喪失。

警方調查後發現，朱令兩次被人蓄意投毒，朱令因此「鉈中毒」全身癱瘓、腦神經受損，在病床上躺了27年。就當警方準備採證時，卻發現朱令宿舍內的生活用品全數不翼而飛，警方調查中認為，朱令的室友孫維涉有重嫌且她也是從清大實驗室有機會取得「鉈」的學生。

但因為案件缺乏證據的情況下，中國公安機關在1998年解除對孫維的境管和嫌疑人身份，此案也成為一樁「懸案」。孫維也改名孫釋顏移居澳洲。據當時律師張捷説明，「解除犯罪嫌疑是指超過法定的期限，公安機關因沒有確鑿證據，於是依法解除了對犯罪嫌疑人的強制措施，但這並不意味着犯罪嫌疑人的嫌疑被排除」。

北京警方曾在2013年通報稱，由於案件證據滅失，儘管辦案人員盡最大努力，但案件仍未能偵破，並表示辦案「未受到任何干擾」。據了解，當時外界有傳聞指孫釋顏家中有官方背景，影響案件的審理。

朱令案則是每隔幾年會再度出現在輿論場。網民抱著極大好奇和憤怒追討真相，也試圖幫助朱令。每年的11月24日，都有人記得她，祝她生日快樂。

《鳳凰周刊》報道，朱令因為長時間不能站立，腿部已經萎縮到胳膊般粗細。2011年，她的氣管因肺炎被切開後，經歷過數次肺部感染，又先後患上了糖尿病、肺部腫瘤，直到這一次發現腦瘤，身體狀況急轉直下。​

就在朱令50歲生日前夕腦瘤病發，顱壓過高、瞳孔放大，甚至出現高燒至39度，陷入重度昏迷的情況。11月24日，朱令在病床上迎來50歲生日。朱令的家人表示，已經做好了準備，決定不再對她進行傷害性治療。

至於這樁「懸案」，朱令父親吳承之當時受訪坦言「已經放下」，他接著說道，「兩次被投毒，她不單能活下來，還活了30年，這些都是奇蹟。」

11月24日，朱令在病床上迎來50歲生日。（影片截圖）
11月24日，朱令在病床上迎來50歲生日。（影片截圖）

網民點評：

凶手把這麼美好的女孩害成了這樣，還逍遙法外，真的是氣憤。

從復旦醫學院投毒案後開始關注朱令案，她三十年的苦難人生終於結束了，然而凶手至今逍遙法外，令人唏噓，無助，無奈，憤怒。

她終於解脫了。一位花季女孩慘遭毒害，經歷了幾十年生不如死的折磨，而罪犯卻依然逍遙法外。

朱令父母所擔心的，老兩口走在朱令前面的情況終於沒有發生，朱令解脫了2023年年末，一個冰天雪地的寒冬，朱令結束了她痛苦含冤的一生，三十年，天在看，天無言。

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文章授權轉載自《香港01》

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