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香江風情／香港冬至 「最冷一天」

聯合報／ 香港特派員李春

星期五是冬至日，香港人說「冬至大過年」，意思是這天比過年更重要，習慣上這天要「做冬」，即這天全家人要聚一起吃團圓飯，那應是很熱鬧的事，而今年冬至這天，還是「最冷的一天」。

香港天文台昨天掛出「寒冷天氣警告」，說最低氣溫八點六攝氏度，再創新低，儘管香港歷史上市區最凍的紀錄是一八九三年的零度，但昨天香港人已經凍到縮手縮腳。香港人再冷也要「做冬」，就家庭主婦而言，這天一早要到街市去採買，通常買的是雞鴨魚肉、生猛海鮮，更多人是選購火鍋食材，因為天氣太凍，準備「打邊爐」過冬至。街市檔主說街市氣氛較往年淡靜，看來生意比去年還差。也有檔主抱怨，是因多了人「北上消費」，即大家到隔鄰的深圳吃喝了。

巧合的是這天香港股市也寒天凍地，有股評家說這天是騰訊公司「最冷一天」，這個香港股市上的巨無霸，市值大跌一成二，股價創出今年新低，也是十五年來最大單日跌幅。也有人解釋昨天是「遊戲恐慌」，中國大陸公布遊戲新規，禁設每日登入、首次儲值等誘導性獎勵，令大陸網絡遊戲股全線下跌，除騰訊外，網易市值更下挫二成五，有遊戲業務的嗶哩嗶哩也下跌一成。

香港經濟一重股二重樓，樓市這天也湊趣報冷，香港二手樓價持續下調，中原城市領先指數 （ＣＣＬ）連跌五周共百分之三，創近七年新低。中原地產研究部說，雖然息口見頂且預計來年可能降息，但短期走勢仍疲弱，估計二○二四年新春前指數會進一步下探。

冬至很冷，股市樓市也降溫，香港人的希望在就快到來的耶誕。香港天文台說，耶誕期間天氣還是寒冷，氣象預測由十一度降至十攝氏度左右。不過耶誕不冷就沒有氣氛了，何況今年耶誕有連續四場「冬日維港水上煙火」，煙花在維多利亞港灣綻放，加上西九文化區首現的廿米高巨型耶誕樹，以及新搭建的耶誕小鎮多元化限定表演，香港可能會冷中有熱。

香港 冬至

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