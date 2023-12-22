廣西眼科醫生拳打82歲病患還瞞報 院方：CEO、醫生被免去職務

大陸廣西省貴港市愛爾眼科醫院曾經收到患者反映手術中醫生動作粗魯，有關醫生在手術台拳打患者頭部的影片最近在網絡上流出，引發輿論關注。愛爾眼科醫院集團隨後成立調查組進駐貴港愛爾，對此事進行反覆核查。近期聲明出爐，集團已於 22 日下午免去貴港愛爾 CEO 職務，並暫停當時動手術醫生職務，兩人均接受進一步調查。

此事發生於 2019 年 12 月 12 日，患者時年 82 歲，只會壯族語言，難以普通話交流。據悉，手術進行期間，由於局部麻醉，患者有手術不耐受，患者因此頻繁轉動頭部和眼球，極可能發生手術意外。在多次提醒無效後，為了避免發生危險，醫生在情急之中粗暴對待患者。

愛爾眼科醫院集團調查組認為，無論什麽理由，醫生都絕不可以粗暴對待患者。患者語言不通，應該在術前做好預備，手術中應做好恰當安排。醫生粗暴對待患者的行為，已嚴重違反醫療機構從業人員行為規範。

醫院隔日收到患者反映手術中手術醫生動作粗魯，要求做出相關解釋。醫院稱隨即進行調查並向患者和家屬詳細解釋道歉，得到了患者家屬諒解。

調查組指出，事後醫院沒有按照集團規定上報，嚴重違反集團醫療安全管理規定。與此同時，調查組初步認定，貴港愛爾眼科醫院還存有其他嚴重違反集團規定的問題，應承擔相關責任。

醫療集團宣稱，已於21 日下午免去貴港愛爾 CEO 職務，打人醫生的職務也被暫停，兩人均接受進一步調查。集團也將督促貴港愛爾眼科深入整化改革，並根據後續調查結果做進一步處理。

官網顯示，馮某某名為馮桂強，是貴港愛爾眼科醫院院長，職稱為副主任醫師。（愛爾眼科醫院）

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文章授權轉載自《香港01》