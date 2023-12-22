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飯吃完就上路？餐廳店家察覺外賣備註像遺言救下一命

香港01／ 許祺安

大陸安徽一家餐廳的店家本（12）月18日在一外送訂單的備註欄上，發現疑似遺言的語句「吃完就上路了」。情急之下，店家先是透過平台聊天室安撫該名顧客，趁外送員送餐前即先打電話報警。所幸，最後成功救下該名差點要輕生的男子。

據陸媒《光芒視頻》報道，安徽阜陽一餐廳店家（12）月18日在一筆訂單備註上，寫下「最後一頓飯了，吃完就上路了，能不能做好吃一點，飯熱一點，人間不值得。」直覺顧客有想要輕生的念頭。

店家立刻打去電話卻無人接聽，隨後又透過平台傳訊息，得到回應後，立刻開始勸解對方並報警。

店家向媒體表示，「不管他是不是在開玩笑，報個警傳訊息關心他，都是我舉手之勞的事，我想打電話確認他的狀況，但他都不接，在訊息裡也一直重複吃完就上路了。我讓外送員送餐前先讓我打電話報個警，結果消防員破門進去後，一個20多歲的小夥有尋死的念頭。」

最後得知因自己的「舉手之勞」成功救下一條生命，店家表示非常開心。該事件也引起網民熱議，「一種求救吧，誰拉他一把就可以還能活一下，真的求死的也不會發這種備註」、「可能不是真的想死吧，只是希望有人拉一把」、「還好老闆是個細心又溫暖的人」、「有這樣一個人能拉你一把，人間就值得了」、「如果備註後也沒有任何人拉他一把，他就真的對這個世界放棄了，這個備註算是他最後一根稻草」。

餐廳老闆發現顧客訂單備註像遺言。（翻攝自微博）
餐廳老闆發現顧客訂單備註像遺言。（翻攝自微博）

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文章授權轉載自《香港01》

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