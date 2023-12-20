以為男友做「獸醫」有前途 女子見這東西極失望：為什麼要瞞著我
所謂行行出狀元，職業不能斷定一個人的貧富貴賤。惟最近有網友在討論區發文，表示她自與男朋友相識第1天，對方便稱自己「做獸醫」，她當下認為男方非常有愛心，而且「可以掙到很多錢給我幸褔」，不料近日她到男友家中，才發現對方原來是「做壽衣」，讓她大感失望。貼文引來網友熱議，不少人直指做壽衣也非常有愛心和收入高，但更多人則質疑故事的真確性。
樓主在連登討論區發文，表示她一直非常注重內在美，「說實話他（男友）做什麼職業我都不會理會，最重要的是有feel（感覺）」。她續指，在認識男友的第1天，得知對方「做獸醫」，便認為另一半有愛心，而且收入不俗，「可以掙到很多錢給我幸褔」。
不過，直至最近，樓主獲男友的母親邀請到其家中，不料進入男友的房間時，卻看見有壽衣，才驚覺男友當初原來是指「做壽衣」，而非職業是獸醫，讓她大感好失望，坦言「為什麼他要瞞著我做壽衣」。
貼文一出，不少網友批判樓主勢利，並指「做壽衣也很有愛心的」、「做壽衣都掙很多的」、「殯儀業好過獸醫」、「又不是招搖撞騙，有什麼問題」。然而，更多人網友則質疑樓主亂編故事，留言稱「是個笑話」、「獸同壽兩個音」。
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文章授權轉載自《香港01》
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