陸供暖季煤炭量保持高位 存煤可用26天

近期，中國大陸多地出現大範圍的強雨雪天氣，對能源電力供應和保暖保供帶來較大影響。大陸國家發展改革委新聞發言人李超19日說，國家發展改革委緊急組織各有關方面切實加強災害防範應對，全力提高煤電油氣供應能力，加強民生用能保障力度，最大限度減少災害影響，確保人民群眾安全溫暖過冬。

新華社報導，李超在當天舉行的國家發展改革委12月分記者會上介紹，目前，大陸全國用電用氣需求處於歷史高位。為做好強寒潮天氣應對，國家發展改革委會同煤電油氣運保障工作部際協調機制各成員單位和有關地方，在寒潮來臨前提前研判並準備，在寒潮期間加強資源統籌調度，全力增加電力、天然氣頂峰保供能力，快速協調解決局部區域不平衡問題，本輪寒潮全國能源供應能夠得到有效保障。

李超介紹，入冬以來大陸全國能源保供總體形勢良好，各項工作平穩有序。具體來看：一是能源生產供應有保障。進入供暖季以來，大陸全國煤炭產量保持高位，日均發電量同比增長8.7%，天然氣供應充足。二是資源儲備有保障。目前大陸全國統調電廠存煤保持在2億噸以上、可用26天；天然氣儲備能力較去年大幅提升。三是民生用能有保障。提前落實民生保供資源，簽足簽實發電供熱用煤、天然氣中長期合約。督促各地切實擔起民生用能保障主體責任，壓實供能供熱企業直接保供責任。

大陸國家發展改革委將持續加強統籌協調，壓實各方責任，切實做好供暖季能源保供各項工作，全力保障人民群眾安全溫暖過冬。