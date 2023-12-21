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陸民宿豐年 熱門城市訂房倍增

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
報告稱大陸民宿行業迎豐年，熱門城市預訂量倍增。圖為遊客在江蘇省蘇州市通安鎮樹山村的一家民宿內休閒閱讀。（新華社）
報告稱大陸民宿行業迎豐年，熱門城市預訂量倍增。圖為遊客在江蘇省蘇州市通安鎮樹山村的一家民宿內休閒閱讀。（新華社）

今年中國大陸民宿行業迎來豐收年。途家民宿預訂平台19日發布的「2023年民宿行業發展觀察」報告顯示，2023年平台上熱門城市預訂量比疫情前的2019年增長1.2倍。與此同時，民宿房東人數明顯增加。

中新社報導，從民宿預訂熱門城市看，報告顯示，前十大熱門城市為成都、重慶、北京、上海、大理、廣州、青島、西安、長沙和杭州。從預訂量增速排名看，那曲、和田、昌都、日喀則、山南、博爾塔拉、喀什等城市增速居前。 　　

消費者習慣看，90後最愛住民宿，預訂量最高；80後最捨得花錢，預訂間夜價格最高；00後最「特種兵」，在同一目的地城市中換住民宿數量最多，平均每間民宿停留1.52天。 　　

從房型選擇上看，攜家帶口、朋友聚會型的消費者最愛住民宿，且更喜歡整院、多居民宿，其預訂量比2019年增長2倍。

此外，平台上帶有私家花園、陶藝手工、趕海、種植體驗等標籤的民宿預訂量也出現較大幅度增長。

更多人加入到民宿房東行列中。2023年新房東數量比2019年增長77%。90後、00後接棒成為房東主力，在今年新增房東中占比超4成。今年小眾爆火的目的地和傳統熱門城市新增房東最多，如因朝鮮族風情而爆火的旅行目的地——延邊，排名第一。傳統熱門目的地，如哈爾濱市、重慶市、洛陽市、西安市緊隨其後。

不過，在迎來豐收年的同時，今年以來大陸民宿業也暴露出不少問題，如到店無房、民宿濾鏡化嚴重、服務體驗差等。

中國社會科學院財經戰略研究院博士後、長期專注民宿旅遊研究的龍飛認為，長期來看，這些問題需企業、行業、監管層面共同發力解決。

民宿 房東 消費者

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