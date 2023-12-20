女子車禍鯊魚夾直插後腦 醫護求助消防器械現場切開救命

根據《都市快報》報導，近日大陸有名女子遭遇車禍時，佩戴的鯊魚夾直接插到後腦頭皮中，嚴重到醫護求助消防救援出動，現場用器械切割解開後救治。

據悉，12月16日凌晨1點44分，義烏市消防救援支隊119指揮中心接到醫院醫護人員的求助電話。1名女子發生車禍時，鯊魚夾直接插進後腦頭皮，需要器械切割。

接報後，救援人員到達現場一邊安撫女子情緒，一邊迅速組織隊員利用尖嘴鉗、剪刀等工具剪切鯊魚夾的彈簧圈扣。幾分鐘後，鯊魚夾被成功解開，醫護人員隨即展開救治。

消防救援人員表示，由於鯊魚夾的位置通常在腦後正中央，而人體後腦勺沒有太多的組織覆蓋，相對脆弱，在無意識跌倒或者遭遇其他意外情況的時候，鯊魚夾有可能是致命的。在挑選鯊魚夾時，盡量不選金屬材質的鯊魚夾；其次，在開車、乘車、運動時不要戴鯊魚夾；再次，在浴室或一些易滑倒的場合，不建議戴鯊魚夾。

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文章授權轉載自《香港01》