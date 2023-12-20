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哈爾濱冬天鐵欄是甜的？男子好奇「零下48度」舌頭舔燈柱 下場超慘

香港01／ 撰文：彩虹糖
圖／微博
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下雪的冬天在香港就未能體驗，但大陸有不少地區都寒冷到跌至零下溫度。除了可以玩雪，還可以實測「這個傳聞」！近日，在社交平台流傳一段影片，一位大陸男在街頭的燈柱旁邊「罰站」，網友近距離一看才知道原來正在「親自實測」！

近日，在微博流傳一段影片，一名男子站在燈柱旁邊，面向燈柱背向人群。離遠的拍攝者以為事主正在隨地小便，更辱罵其行為「沒素質」。怎料，他走近到男子身旁才發現其舌頭被凍結在燈柱上，令他動彈不得。

大陸多區氣溫低至零下，事發於黑龍江的氣溫更是低至零下48度。從影片可見大部份路人都身穿羽絨，甚至頭戴冷帽禦寒。而這位事主竟大膽「做白老鼠」，一探寒冷天氣下是否可以將舌頭黏在設施上。而他在好奇心驅使下，大膽伸舌舔路邊的金屬燈柱，結果因為舌頭凍結在橙柱上，被黏實而只好站在路邊等待救援。

拍攝者眼見事主如此可憐便為其報警求助，期間更可以聽到事主發出的慘叫聲。直到公安到場協助男子，他先將其眼鏡拿走，再拿一瓶溫水由舌頭上方倒下去。讓結冰的舌頭慢慢融化，终與燈柱分開。事主獲救後更向大家道謝。

網友都為這件趣事留言：「你們不知道嗎，哈爾濱冬天的鐵欄杆都是甜的！」、「不是覺得吃冰棒沒問題，所以就可以舔大冰溜子了？」、「好奇寶寶悲劇了」。但這種做法都有一定的危險性，切忌冒險試圖將舌頭黏在鐡上。

有口腔科醫師謝春指出，舌頭與鐵黏住時，不能蠕動或強力拉扯舌頭，有可能導致舌頭與鐵黏得更緊。如果強力拉扯，更有可能拉傷舌頭。一般情況下，可大口呼出暖氣或借用溫水融化冰塊。

圖／微博
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文章授權轉載自《香港01》

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