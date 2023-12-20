閩台緣博物館 迎清金臉媽祖

77件（套）台胞捐贈藏品、28件徵集自台灣地區的文物近日正式入藏中國閩台緣博物館。

新華社報導，金馬台澎兩岸交流協會執行會長李正圻14日攜28位台胞將77件（套）涉台藏品捐贈給中國閩台緣博物館，其中包括10餘封兩岸家書。在當日舉行的台胞捐贈藏品暨「博物館之友」聘任儀式上，李正圻說：「每一件藏品都是每一戶人家珍惜的寶貝，把它們捐給閩台緣博物館，是為了能夠得到永世典藏。」

28件徵集自台灣的文物15日被送入中國閩台緣博物館。台北市古董文物協會榮譽理事長蔡右弼邊開箱邊介紹一件藏品：「這是清代的金臉媽祖，通高1米。」同批抵達的還有清代彩繪泥塑十二生肖神像、清代彩繪木雕觀音坐像、清代彩繪泥塑關帝坐像等反映閩台兩岸「諸神共祀」的文物。

中國閩台緣博物館館長陳偉平說，做好涉台藏品的徵集、研究、闡釋、利用，做好兩岸譜牒、兩岸家書等「遷台記憶」文獻資料搜集整理和研究，正是為了讓更多人感受到兩岸割捨不斷的血脈親情。

中國閩台緣博物館位於福建泉州，是以反映大陸與台灣歷史關係為專題的國家一級博物館。目前該館已從台灣徵集和接受台灣同胞捐贈藏品超過6800件（套）。