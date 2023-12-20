先秦樂譜 最短戰國竹簡亮相

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
《五音圖》中央繪有一個五角星。圖／本報北京傳真
《五音圖》中央繪有一個五角星。圖／本報北京傳真

清華大學藏戰國竹簡（拾三）》成果日前發布，共整理《大夫食禮》、《大夫食禮記》、《五音圖》、《樂風》、《畏天用身》5篇竹書，均為傳世文獻未見的佚籍，為研究先秦時期的禮制、音樂以及思想提供了新的資料。其中，《樂風》是迄今發現的最短的戰國竹簡。

《大夫食禮》與《大夫食禮記》兩篇禮書，是在戰國竹書中首次發現的儀禮類文獻。《大夫食禮》記載了大夫食禮中賓主、儐相的行禮儀節，《大夫食禮記》記述行食禮過程中執事者行事的具體禮節。兩篇禮書相附而行，編連為一卷，不僅再現了戰國時期禮書的原始面貌，而且體現了楚地大夫食禮的特點，對先秦禮制以及《儀禮》的研究有重要參考價值。

《五音圖》、《樂風》兩篇音樂類文獻，填補了中國早期樂理體系以及先秦音樂史的研究空白。《五音圖》中央繪有一個五角星，其上角對應宮組音名，其他四角對應商、角、徵、羽各組，按逆時針方向依次分布。五角星圖形由「宮—徵—商—羽—角—宮」的順序連接成線，展示了五音生成的規律。專家揭祕，其背後蘊含的思想是「三分損益法」，與《管子》、《淮南子》等書記載的五音生成順序相合。《樂風》分兩部分，上半部分記載音律名稱，下半部分性質尚難明確。

該竹簡形制獨特，是迄今發現的長度最短的戰國竹簡，堪稱「袖珍」。專家解讀，這種形制是為了便於握持，或許是樂師演奏時手持的參考「樂譜」。

《畏天用身》是一篇思想類文獻，共17支簡，內容完整，圍繞天人關係、發揮人的主觀能動性展開論述，簡文宣揚人的主體意識，展現了戰國時代積極進取的精神，為先秦思想史的研究提供了新的文獻。

清華簡於2008年入藏北京清華大學，整理報告目前已出版13輯。

清華大學 北京

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