包銀高鐵寧夏段 鋪軌完成

位於中國大陸河北省張家口市的萬龍滑雪場是大陸首家以滑雪為特色的國家級4A景區，吸引著不少遊客前往一展身手。然而，自12月14日起，萬龍滑雪場楊樹林傳出「不雅照」，傳言稱有民眾在冰天雪地下「打野戰」，結果卻凍僵死亡。消息經多個網路平台帳號傳播，引起關注。周六（16日），張家口市崇禮區網信辦表示，上述為不實信息。

2023-12-18 16:32