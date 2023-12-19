包銀高鐵寧夏段 鋪軌完成

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

包頭至銀川高鐵寧夏段17日全線鋪軌完成，距離全線開通運營再進一步。包銀高鐵寧夏段線路北起石嘴山市惠農區，最終接入銀川站高速場，線路正線全長99.01公里，設計時速250公里，全線設惠農南站、石嘴山南站、沙湖站、銀川站4座車站，其中惠農南站、石嘴山南站、沙湖站3座站房為新建站房，路基工程34.73公里，橋梁工程62.43公里，全線設有砟軌道、跨區間無縫線路，道岔75組，特級道砟58.3萬立方米。

中新社報導，包銀高鐵是大陸國家「八縱八橫」高速鐵路網北京至蘭州通道的重要組成部分，也是國家「十四五」規畫的重大項目之一。項目建成通車後，將成為西北地區連接東北、華北地區的交通大動脈和經濟大通道，進一步完善國家高速鐵路網布局，優化京蘭通道綜合運輸體系。

高鐵 北京

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