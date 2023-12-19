津興鐵路昨開通 天津到大興機場僅需41分鐘

從天津往返北京大興國際機場鐵路的津興城際鐵路，18日正式開通營運，最快只需41分鐘便可從天津西站直抵大興機場站，是京津城際、京滬高鐵及京唐京濱城際鐵路後，另一條貫通北京與天津的高速鐵路。

新京報報導，津興城際鐵路全長101公里，由天津西站經天津市紅橋區、河北省廊坊市、北京市大興區，再接入大興機場站，其中47公里路段為新建線路，設計時速達到250公里，一共設6個車站，分別是天津西站、勝芳站、安次站、永清東站、固安東站及大興機場站。

在開通營運初期，鐵路部門每天安排開行8列動車組列車，由天津西站至安次、永清東、大興機場站，最快分別為24分鐘、29分鐘和41分鐘可達。

在明年第一季度列車運行圖調整後，大陸鐵路部門每日將安排開行動車組列車最高可達18列。

人民網則指出，繼京津城際、京滬高鐵之後，去年底開通的京唐、京濱城際鐵路已形成了京津間第三條高鐵通道。而隨著津興鐵路開通，京津間第四條高鐵通道正式打通，大興國際機場將迎接天津來的高鐵旅客，進一步優化京津冀地區鐵路網。