女子冰天雪地「打野戰」凍僵身亡被抬走？官方闢謠公布真相

位於中國大陸河北省張家口市的萬龍滑雪場是大陸首家以滑雪為特色的國家級4A景區，吸引著不少遊客前往一展身手。然而，自12月14日起，萬龍滑雪場楊樹林傳出「不雅照」，傳言稱有民眾在冰天雪地下「打野戰」，結果卻凍僵死亡。消息經多個網路平台帳號傳播，引起關注。周六（16日），張家口市崇禮區網信辦表示，上述為不實信息。

在網上有關貼文中，出現多張圖片，可見現場白雪皚皚，眾人都穿起厚厚的衣物，然而地上卻躺著一名一絲不掛的裸女。發文者表示「現在的年輕人真會玩？#雪場 #玩野戰，凍僵了」、「以天為被，以地為床，溫差如此之大，裡外冰火兩重天，對身體好嗎？」另有網友「爆料」稱，從崇禮的朋友聽說「凍死一個」。另有照片顯示，該名裸女被人抬走。

事件引起關注，有網友認為，女子可能是因為天氣過冷而凍亡，故應該加強冬季安全教育，避免類似事件再次發生。也有網友認為女子可能是在進行某種極限挑戰或者行為藝術，只是單純地進行拍攝。

周六，張家口市崇禮區網信辦官微「網信崇禮」發文，證實上述為不實信息，事件真相是「人體模特」擺拍。證據圖片顯示，一帳號發文稱：「雪景人體找模特，沒有幹二回的，這是一個模特的求生欲，模擬半格膠片。」在同一個帳號發布的另一則貼文中，「今日份雪景拍攝花絮」，其中配圖正是網傳的裸女躺臥雪地的照片。

大陸官方指，網路不是法外之地，對編造、散布謠言，故意擾亂社會公共秩序，造成不良影響的人員，一經查實，將依法依規，從嚴從重從快打擊處理。構成犯罪的，依法追究刑事責任。請廣大網友從官方權威渠道獲取訊息，不造謠、不信謠、不傳謠，共同維護清朗網路空間。

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文章授權轉載自《香港01》