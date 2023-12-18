冬令進補？大陸動物保護團體再度攔截救下近千隻貓咪

近期天氣轉冷，又有人想吃貓肉、狗肉進補？據杭州都市報報導，在杭州動物保護志願者團隊通報下，杭州警方15日下午攔截一輛貨車，成功搶救一輛貨車上約950隻貓和17隻狗。

報導稱，車上兩名貨車司機已遭杭州警方控制。這輛運貓貨車是安徽開來，途經杭州，但兩名司機均推稱他們只負責運輸，不知道裡面裝的是什麼。

杭州當地動物救援組織表示，這輛貨車是一位貓咪失主發現的，失主聯繫警方並聯繫該組織，警方截獲後他們立即參與救助，並在群組緊急招募義工到場協助，將貨車上的貓狗先送到杭州國泰寵物醫院暫時安置，並檢查這些貓狗的健康狀況。

據義工們表示，這些貓很多明顯就是有人養的寵物，而非流浪貓。「很多貓性格非常溫馴，粘人親人，有些還帶著項圈」。志願者小周說，「好在天氣冷，貓咪活動性弱，再加上救助及時，它們的狀態暫時還可以。」

左小貓工作室陳木木說，「目前貓咪們的狀況還算穩定，但一周後是最危險的時期，因為貓是不能密集群居的，眼下要做的就是趕緊把它們繼續分流。」「接下來我們要抓緊時間對它們做更細致的健康檢查、打疫苗、絕育等，同時要拍攝照片，組織領養認養寄養，得和時間賽跑。」

都市快報稱，今年11月4日，也有一群志願者驅車往返1,000多公里，從江蘇一直跟到江西婺源，把一輛正開往廣東的運貓車攔截下來，將車上1,000多隻貓搶救回太倉。

今年10月12日，另一批志願者在江蘇張家港攔截了一輛運貓車，救下700多隻貓。

杭州動物保護志願者團隊今年8月19日也曾在杭瑞高速上發現一輛載滿貓咪的貨車，搶救800多隻差點被宰來吃的貓咪。

一位參與營救的志願者說，「在廣東當地，貓肉按一斤（人民幣）4塊5賣出，但市場上羊肉一斤30塊。一隻貓體重七八斤，去皮完大概四五斤肉，用貓肉冒充羊肉豬肉，中間的差值全是利潤。只要抓到一隻貓，他們就賺了……」這也是大陸偷貓賊屢禁不絕的主因。