海底撈推吃到飽！478元實現「海底撈自由」 大陸試賣2店曝光

中國大陸知名火鍋店海底撈，近期因服務生跳科目三成為熱門話題，日前又傳出將推出「吃到飽方案」，讓顧客自助用餐，實現「海底撈自由」。

綜合陸媒消息，12月16日有網友發文稱「海底撈要進軍自助餐」，推出每位108元人民幣（約新台幣478元）的吃到飽價位，許多人大讚十分划算，「海底撈這次自助餐確實很良心」。

網傳海底撈自助餐菜單，鍋底、肉類、菜類都能隨意任選。圖／翻攝自微博

根據網傳菜單，海底撈自助餐方案鍋底、醬料、飲料、肉類、菜類、小吃類都能隨意挑選，但不能與其他優惠共享。相關規定還有菜品浪費不能超過200公克，只能內用、不能外帶也不能打包，用餐時間為120分鐘。

對此，海底撈線上客服證實此消息，但目前只有兩家店準備開業，分別為上海打浦路和杭州紹興路兩家門市，且只有中午時段有吃到飽優惠，預計今（18）日開始營運。

雖然有些網友擔心，海底撈變成自助餐後，菜品品質可能大打折扣，不過多數人都期望全國跟進，對於想實現海底撈自由的人而言，此方案確實是個不錯的選擇。