快訊

賴清德老家變打卡聖地「賴皮寮」 柯文哲酸觀光新景點

Dcard驚傳被搜索！拒絕提供會員資料 警直接拿搜索票上門

恭喜！張書偉、謝京穎結婚了 甜喊「一起走過四季、世紀」

海底撈推吃到飽！478元實現「海底撈自由」 大陸試賣2店曝光

聯合新聞網／ 綜合報導

中國大陸知名火鍋海底撈，近期因服務生跳科目三成為熱門話題，日前又傳出將推出「吃到飽方案」，讓顧客自助用餐，實現「海底撈自由」。

綜合陸媒消息，12月16日有網友發文稱「海底撈要進軍自助餐」，推出每位108元人民幣（約新台幣478元）的吃到飽價位，許多人大讚十分划算，「海底撈這次自助餐確實很良心」。

網傳海底撈自助餐菜單，鍋底、肉類、菜類都能隨意任選。圖／翻攝自微博
網傳海底撈自助餐菜單，鍋底、肉類、菜類都能隨意任選。圖／翻攝自微博

根據網傳菜單，海底撈自助餐方案鍋底、醬料、飲料、肉類、菜類、小吃類都能隨意挑選，但不能與其他優惠共享。相關規定還有菜品浪費不能超過200公克，只能內用、不能外帶也不能打包，用餐時間為120分鐘。

對此，海底撈線上客服證實此消息，但目前只有兩家店準備開業，分別為上海打浦路和杭州紹興路兩家門市，且只有中午時段有吃到飽優惠，預計今（18）日開始營運。

雖然有些網友擔心，海底撈變成自助餐後，菜品品質可能大打折扣，不過多數人都期望全國跟進，對於想實現海底撈自由的人而言，此方案確實是個不錯的選擇。

海底撈 吃到飽 火鍋

延伸閱讀

電暖器別吹錯！保持距離避免危險 專家曝正確用法：不是對人吹

買房選高鐵站？他點名台中「根本一日生活圈」 在地人全搖頭

機車行估價費收3萬？業者稱「10%公定價」 被眾人打臉：擺明是坑人

跑外送突接「兼職抓姦」任務 過來人笑：這招超讚

相關新聞

海底撈推吃到飽！478元實現「海底撈自由」 大陸試賣2店曝光

中國大陸知名火鍋店海底撈，近期因服務生跳科目三成為熱門話題，日前又傳出將推出「吃到飽方案」，讓顧客自助用餐，實現「海底撈自由」。

最慘綠帽男！出獄發現妻子與姐夫私奔 幫兒子驗DNA揭更慘真相

帽事是男人最痛，而對象竟是自己及妻子的姐夫，就痛上加痛。大陸有男子分享這段悲慘經歷，因他為二姐夫傷人而被判入獄。數年後刑滿出獄後，卻發現妻子與二姐夫私奔…

大陸新行業：婚紗照銷毀師 開業8個月粉碎450套婚紗照

逝去感情如何不留住！大陸有新興職業，專門為顧客徹底銷毀鑲裱嚴實，不同大小的婚紗照。他們被外界冠以「婚紗照銷毀師」、「愛海...

津興城際鐵路今營運 天津41分鐘可抵北京大興機場

從天津往返北京大興國際機場鐵路的津興城際鐵路，18日正式開通營運，最快只需41分鐘便可從天津西站往返大興機場站，是京津城...

京滬推房市新政首個周末 看屋量增50%但觀望氣氛濃厚

為搶救房市，北京、上海日前推出房市新政的首個周末，市場人氣有所提升，新建案盤售樓處到訪量以及二手樓帶看量均有增加，但買方...

北京速凍 低碳建築秀抗寒本事

最近，寒潮到訪北京城，開啟速凍模式。然而，一些低碳建築卻無懼嚴寒、特別扛凍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。