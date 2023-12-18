京滬推房市新政首個周末 看屋量增50%但觀望氣氛濃厚

為搶救房市，北京、上海日前推出房市新政的首個周末，市場人氣有所提升，新建案盤售樓處到訪量以及二手樓帶看量均有增加，但買方觀望情緒仍較為濃厚，且不同項目的售樓處表現並不相同。

《澎湃新聞》報導，從新政落地後首個周末的樓盤表現看，各項目表現不一。上海「萬科朗拾花語」營銷負責人稱，該樓盤到訪量一直較高，此前工作日約80至100組，周末單天在2、300組左右，新政出台後，整體的來訪量差不多提升約50%。

「從認購量來說，新政落地後的這個周末相比之前周末的話，認購量有提升一倍左右。」上述營銷負責人說，「新政出台後，之前猶豫的部分客戶也會入市。特別是一些置換的客戶，新政對二手房利好的情況下，他們更傾向於先來下定。」據了解，該項目於新政落地後單日銷售量20套。

不過，寶山區的一個新房售樓處銷售人員表示，目前的客流量較新政之前來說並未增加很多，屬正常階段，前來諮詢的購房者較多，但真正下手購買的還是不算多，有些客戶還在觀望階段。

從北京市場的表現來看，新政也帶動部分新樓銷售。據北京市住房和城鄉建設委員會數據顯示，上周六（16日）北京新建商品房成交556套，較前一日增加131套，上漲30.8%。近一周北京新建商品房日均成交428套。16日單日成交556套，高於近一周平均水平29.9%。

另，本次樓市政策對普通住宅認定標準作出調整，部分二手房仲介門店的帶看量也有所提升，以上海徐匯區田林板塊門店為例，新政實行首日單店帶看量為7組，第二天帶看量為6組，單日帶看量較新政前的一至兩組有明顯提升。

不過，也有中介人員反映，「看房量較新政前確實有提升，但從首個周末的表現看，沒有我們預期的那麼高，買家賣家都相對理性，整體市場穩中有升。」