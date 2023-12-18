最慘綠帽男！出獄發現妻子與姐夫私奔 幫兒子驗DNA揭更慘真相

帽事是男人最痛，而對象竟是自己及妻子的姐夫，就痛上加痛。大陸有男子分享這段悲慘經歷，因他為二姐夫傷人而被判入獄。數年後刑滿出獄後，卻發現妻子與二姐夫私奔，且已育有孩子另組家庭，令男子也懷疑自己的大兒子是否親生，可是他沒錢去驗DNA，於是到湖北衛視的《大王小王》節目，讓節目出錢幫他做鑑定，結果發現12歲大兒子並非親生，竟是妻子姐夫的骨肉，讓男子當場崩潰，成了「被綠得最慘的男人」。

綜合大陸媒體報導，遼寧人老徐（化名）原本與妻子及12歲兒子，一家三口過着平淡生活，但幾年前一次車禍卻改變了他一生。當時1輛農用柴油車撞向了老徐家的庭院牆壁，老徐與司機商討賠償事宜，司機叫他去自己家中才商量。

其後老徐和姐夫一起來到司機的家，但對方開始耍賴，拒絕賠償，還動手打人，二姐夫和司機因而打了起來，老徐見二姐夫被人欺負，也加入了打鬥，結果他太激動把司機打傷。最後二姐夫沒事，老徐卻因為他打傷司機，被判故意傷害罪而入獄服刑。數年後老徐刑滿出獄，卻發現二姐得了精神病，而原因竟是二姐夫和自己的妻子私奔。

老徐其後在錦州找到妻子和二姐夫，家中的床上還躺着個嬰兒，顯然兩人已另組家庭。由於老徐入獄了數年，這孩子肯定不是他親生，但他沒有作出激烈反應，考慮到家中還有老父母和大兒子要養活。

而自從妻子出走後，老徐的父母開始懷疑12歲的大孫子，不是兒子的親骨肉。因為2人結婚時兩老也聽到一些傳言，如今發生私奔事件，不得不讓兒子與孫子做DNA親子鑑定。

由於老徐剛出獄沒錢做鑑定，他便上了湖北衛視的《大王小王》節目，讓節目出錢幫他做鑑定，本想釋除父母顧慮，可是鑑定結果顯示，兒子和老徐不存在血緣關係，讓他當場崩潰。

原來妻子剛結婚時，就與她自己的親姐夫有了孩子，這名「被綠得最慘的」老徐把這個孩子養到12歲。雖然他得知大兒子並非親生，但他承諾會繼續好好養育他。

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文章授權轉載自《香港01》