北京速凍 低碳建築秀抗寒本事

最近，寒潮到訪北京城，開啟速凍模式。然而，一些低碳建築卻無懼嚴寒、特別扛凍。

在大興區魏善莊鎮半壁店村，有個「零舍」，面積足足400平方公尺，可是一冬天下來，基本不用開暖氣。「零舍」由村民尹女士家的閒置民房改造而成，陽光透過巨大的玻璃窗，把客廳照得亮堂堂。溫度計顯示，「零舍」室溫有20℃。「我們並沒有開暖氣。」尹女士笑著說，室內溫度這麼舒適，是因為房子外邊有層「大棉被」。尹女士說的「大棉被」，實際上是一種牆體保溫工藝。「零舍」的牆體很厚實，足足得有一公尺，而一般農村民房牆的厚度才30多公分。「零舍」一公尺厚的牆內有兩層保溫層，房頂、地面也全都覆蓋著至少半公尺厚的保溫層，人在房間裡生活，仿佛置身在一個溫暖的被窩中。

窗外刮起寒風，伸手靠近窗框與牆壁的連接處，並沒有感到有風往屋裡鑽。原來窗戶的三層玻璃中間加入了惰性氣體提升保溫能力。

經測算，「零舍」的氣密性係數已經達到了驚人的0.6，也就是說，即使室外刮著6級大風，屋裡也不會有過多的熱量流失。

北京是全球少數擁有地熱資源的首都之一。如何讓地下熱量緩解供熱系統的壓力？城市副中心早已行動起來。在規畫面積11.2平方公里、開園已超過3年的城市綠心森林公園裡，遊客服務中心、「三大建築」等所有配套專案的能源供應有40%是地熱。

在公園遊客服務中心，地源熱泵系統的設備間藏身在一間不到40平方公尺的小屋內。相比於地面上的四季交替，地下150公尺的常溫層溫度幾乎常年保持在15℃左右，地源熱泵正是利用了大自然的這個特性，可以在寒冬為屋內補充一部分熱量。從地表至地下150公尺深處，有30個用來安放水管的垂直通道，軟化水從水管裡走一趟，就成功帶出了地熱，隨後進入熱泵機組和空調迴圈泵，為室內供暖。這項綠色、低碳的高科技，實現了地下水量不減少、水位不下降、水質不降低，確保地熱資源可持續開採。