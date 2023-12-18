上海銀髮樂活 社區食堂變時髦

遍布於大街小巷的社區食堂，持續織密上海這座特大城市的社區養老服務網。不滿足於實惠、便利，越來越多的社區食堂正憑藉多樣菜品、豐富體驗「出圈」，也成為觀察「銀髮經濟」提檔升級的一個窗口。

新華社報導，上海人的童年少不了「光明」的陪伴。走進今年新開業的光明城市廚房水城路社區食堂示範門店，一整面品牌牆都是上海人「舌尖」上的「老面孔」，讓人倍感親切。旁邊的菜單牆標註了一日三餐的菜品和價格，不僅一周七天「翻花樣」，每餐還有20多種選擇，均價在人民幣十幾元，最便宜的只要五塊錢。六十歲以上老人還可以再打8.8折。

社區食堂能有多時髦？在這裡，老人們能第一時間感受到進博會的溢出效應。麵條澆頭的牛肉來自紐西蘭銀蕨農場，炒飯和披薩用上了來自西班牙的金槍魚（鮪魚）。這裡也提供現做的中式點心、西式面包、現磨咖啡，各種光明旗下的米麵糧油、肉禽蛋奶等將陸續上架，還有正在打造的書吧和花店……這個一條龍「承包」一日三餐、咖啡、烘焙和其他「買買買」需求的社區食堂示範門店，一開業就大排長龍。

中午十一點半後，第一波就餐的老人陸續離開，周邊的上班族接力到來。現場負責人王震宇表示，雖然社區食堂是老年助餐服務的重要組成部分，但並不代表它只能為老人服務。衛生安全、價格實惠、用餐方便的社區食堂正在吸引越來越多年輕人的到來。有意思的是，從後台的消費數據來看，現在的老人更願意為特色菜品買單，飯後一杯咖啡也不僅僅是年輕人的選擇。

「我習慣飯後喝杯咖啡提提神，下午打算開車繼續在附近兜兜。」陸先生和方女士是特地從閔行龍柏地區驅車近十公里前來就餐的。今年剛剛退休的老夫妻熱衷於去「打卡」上海的各種「網紅地」。他們說，希望這樣時尚的社區食堂也能開到自己家門口。

截至2022年底，上海市已累計建成社區（長者）食堂305家，老年助餐點1303家。和市區情況不同，郊區由於地域面積較廣，不少老人無法享受社區食堂的便利，助老送餐志工團隊也難以覆蓋所有老人。今年下半年，上海市松江區新橋鎮與餓了麼開展合作，上線試運營社區助餐配送服務，這也是上海首個打通政府補貼與外賣平台的社區助餐項目。