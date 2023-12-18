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「王炸級」寒流襲陸 創歷史低溫紀錄

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
近日強烈寒流侵襲大陸，圖為山東煙台十六日暴雪。（中新社）
近日強烈寒流侵襲大陸，圖為山東煙台十六日暴雪。（中新社）

被形容為「王炸級」（指最強等級）強烈寒流近日侵襲中國大陸，導致大陸多地氣溫大幅下降，暴雪天氣也嚴重影響交通。大陸官方指出，昨天清晨，共有卅個國家級氣象站刷新十二月的低溫歷史紀錄，其中五個創設站以來的歷史新低。

綜合中國天氣網等報導，受強烈寒流影響，內蒙古中東部、華北、黃淮、江淮、江南、華南等地從十六日起就出現明顯降溫。昨天清晨，大陸廿三個省會級城市氣溫創下立冬以來新低，其中河北、山西、北京、天津、遼寧等地共卅個國家級氣象站，測得溫度刷新了十二月的低溫歷史紀錄，位在山西、河北、遼寧等地的五個測站，測得溫度更創設站以來的歷史新低。

大陸政治中心北京昨晨測得零下十五點五度，創今年入冬以來的低溫紀錄，同時為一九五一年有紀錄以來，同期「第三冷」的低溫。

山東威海則出現強烈降雪，部分地區甚至雪深及膝，當地氣象部門為此發布暴雪橘色預警。市區道路積雪深度達廿至廿五公分，局部可達卅公分以上。

山東氣象台預計，十八、十九日為冷空氣影響間隙期，氣溫將小幅回升，不過部分地區仍有降雪。在各地最低氣溫方面，魯西北地區為零下十至十五度，其他地區為零下四至九度。

大陸氣象台預報，未來一周大陸大部分地區氣溫持續偏低，新疆北部、西北地區中東部、內蒙古、華北、東北、黃淮、江淮、江漢、江南北部、貴州等地部分地區日最低溫較歷史同期偏低五度以上。最低溫零度線，將位於貴州南部至江南北部一帶。

面對寒冷與降雪天氣，大陸國家防災減災救災委員會辦公室和應急管理部等部門開會，根據會商，這次低溫雨雪冰凍災害影響範圍廣、降溫幅度大，具一定的極端性，對部分地區社會民生影響大，已組織約四萬人，鏟冰除雪、搶險救援。

低溫 內蒙古

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