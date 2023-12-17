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陸「王炸級」寒流來襲！山東威海大雪及膝 民眾寸步難行：雪大到逆天

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
山東煙台16日同樣出現暴雪，民眾在雪中艱難地行走。（中新社）
山東煙台16日同樣出現暴雪，民眾在雪中艱難地行走。（中新社）

「王炸級」強烈寒潮（台稱寒流）來襲，導致大陸多地氣溫大幅下降。其中，山東威海出現強烈降雪天氣，部分地區甚至雪深及膝，當地氣象部門為此發布暴雪橘色預警。當地不少民眾稱，雪大到逆天。

據中國天氣網消息，山東威海當地氣象部門監測，顯示16日6時至17日6時，威海全市平均降雪量17.6毫米，以文登區最大達28.8毫米，並發出暴雪橘色預警信號。

威海日報報導，受降雪及低溫天氣影響，該市市區道路出現不同程度的積雪和結冰，最大積雪深度20到25公分，局部可達30公分以上。

為嚴防及減少意外交通發生，當地緊急組織人員及機械，對中心城區各主次幹道進行清雪運雪工作。在易發生擁擠的陡坡急彎路段，適時撒布防滑沙。同時，轄區內國道和省道的清雪作業也連夜展開。

山東省氣象台預計，18、19日為冷空氣影響間隙期，氣溫將小幅回升，不過部分地區仍會有降雪。在各地最低氣溫方面，魯西北地區為-15至-10度，其他地區則為-9至-4度。

山東省氣象台指，未來一周山東氣溫仍將持續偏低，受冷空氣和降雪影響，魯西北、魯中和半島地區積雪和道路結冰對交通影響較大，需注意防範。

此外，大陸中央氣象台預報，受寒流和後續冷空氣影響，未來一周，大陸大部份地區氣溫將持續偏低，預計17日8時至20日8時，新疆北部、西北地區中東部、內蒙古、華北地區、東北地區、黃淮、江淮、江漢、江南北部、貴州等地部分地區日最低溫較歷史同期偏低5度以上。

其中，西北地區東部、內蒙古、東北地區、華北地區、黃淮中東部、江淮東部等地部分地區日最低溫較歷史同期低7度以上，最低溫零度線將位於貴州南部至江南北部一帶。

「王炸級」的強烈寒流正侵襲大陸致多地氣溫大幅下降。其中，山東威海出現強烈降雪天氣，部分地區積雪最高及膝。不少民眾表示，全山東的雪似乎都下到威海了，雪大到逆天。（圖／取自微博）
「王炸級」的強烈寒流正侵襲大陸致多地氣溫大幅下降。其中，山東威海出現強烈降雪天氣，部分地區積雪最高及膝。不少民眾表示，全山東的雪似乎都下到威海了，雪大到逆天。（圖／取自微博）
近來由於受強烈寒流侵襲，威海暴雪的話題引起了大批網友討論。不少人在看到威海暴雪積雪深度到膝蓋後表示，「山東雪窩子不是白叫的」，還有人說，似乎「全山東的雪，都下到威海了」。（圖／取自微博）
近來由於受強烈寒流侵襲，威海暴雪的話題引起了大批網友討論。不少人在看到威海暴雪積雪深度到膝蓋後表示，「山東雪窩子不是白叫的」，還有人說，似乎「全山東的雪，都下到威海了」。（圖／取自微博）

降雪 低溫 內蒙古

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