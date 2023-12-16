快訊

驚！東北角知名景點「象鼻岩」鼻子被海浪打斷消失了

羽球年終賽／落後9分大逆轉！戴資穎終結對戰安洗瑩6連敗晉級決賽

賴清德喊服貿讓5千萬陸人搶台工作 馬英九批頭殼壞掉：怎講出這鬼話

中國媒體披露四川業內文件：非洲豬瘟蔓延迅速

中央社／ 台北16日電

中國北方爆發非洲豬瘟疫情。根據中國媒體財聯社公布的一份文件披露，非洲豬瘟的疫情蔓延迅速，對四川生豬養殖造成極大威脅。

據財聯社報導，相關人士指出，這份文件是真實存在，並已向四川省農業農村廳提交該份文件申請，現在農業農村廳正在研判，尚未批覆。

15日，財聯社報導指出，中國北方非洲豬瘟疫情有所發酵。四川省畜牧業協會一份「關於近期非洲豬瘟疫情發生情況匯報及建議」的文件在養殖群內流傳，並引發業內的討論。

這份文件指出，當前中國北方部分地區非洲豬瘟疫情頻發，病毒污染面不斷擴大，疫情蔓延迅速，對四川生豬養殖造成極大威脅。

該文件並提出「關於優化生豬跨省調運管理措施的請示」（下稱「請示」）。

這份請示請求從2023年12月15日至2024年2月29日，除種豬、仔豬（重量在30公斤及以下且用於育肥）、非洲豬瘟等重大動物疫病無疫區和無疫小區生豬外，四川省外超過30公斤的生豬禁止調入四川育肥。

報導指出，有分析人士指出，10到11月份，規模場和散戶母豬淘汰量明顯增加，價格持續走低。另外，局部地區豬病蔓延，部分母豬中招，被動淘汰，供應大幅增加，導致淘汰母豬價格低位運行。

非洲豬瘟 疫情

延伸閱讀

傳大陸非洲豬瘟疫情嚴峻 防檢署：嚴守禁豬肉製品來台

楊丞琳「河南人愛騙人」被譙爆！神隱4天露面變這樣

呼吸道傳染高發期 四川、廣東「綠碼」重出江湖？

凌晨開車偶遇「2顆圓滾白麻糬」路上開趴！近看竟是國寶動物男子傻眼：還懂得讓路

相關新聞

影／金門持續刮強風小三通全天停航 3千多名旅客受影響

東北季風持續增強，中央氣象署對金門等地區發布陸上強風特報。金門縣港務處繼一早宣布中午前小三通暫時停航，在中午11點又宣布...

江西「鼠頭鴨脖」案 涉事方及相關責任人共罰706萬

企查APP顯示，近期，「鼠頭鴨脖」涉事企業及相關責任人行政處罰書公布。其中，江西中快後勤服務有限公司被罰款10萬元人民幣...

甘肅白銀越野賽21死8傷 7人被判刑

2021年甘肅白銀市馬拉松百公里越野賽，突遇降溫及惡劣天氣，造成21名選手死亡。白銀市白銀區人民法院15日對該案一審公開...

515人送醫、102人骨折 北京地鐵煞車失靈追尾? 網疑瞞報

北京地鐵昌平線14日晚發生重大事故，官方原稱是機械故障僅30多人受傷，但昨發布的通報指事故原因是下雪天軌滑致煞車系統失靈...

今冬最強寒潮 北方列車紛取消 南方氣溫將坐「過山車」

12月13日起至16日，今冬以來最強寒潮席捲中國大部地區。中央氣象台14日6時繼續四預警（寒潮、大風、暴雪、冰凍）齊發，...

地鐵偷拍案 成都官方「手握狗嘴」圖片 挨轟內涵網民

備受關注的「成都地鐵被誣陷偷拍」一審日前宣判，判決結果也引發熱議。不少網友在社媒發文稱，成都地鐵官微13日發布一則微博，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。