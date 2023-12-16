中國媒體披露四川業內文件：非洲豬瘟蔓延迅速

中國北方爆發非洲豬瘟疫情。根據中國媒體財聯社公布的一份文件披露，非洲豬瘟的疫情蔓延迅速，對四川生豬養殖造成極大威脅。

據財聯社報導，相關人士指出，這份文件是真實存在，並已向四川省農業農村廳提交該份文件申請，現在農業農村廳正在研判，尚未批覆。

15日，財聯社報導指出，中國北方非洲豬瘟疫情有所發酵。四川省畜牧業協會一份「關於近期非洲豬瘟疫情發生情況匯報及建議」的文件在養殖群內流傳，並引發業內的討論。

這份文件指出，當前中國北方部分地區非洲豬瘟疫情頻發，病毒污染面不斷擴大，疫情蔓延迅速，對四川生豬養殖造成極大威脅。

該文件並提出「關於優化生豬跨省調運管理措施的請示」（下稱「請示」）。

這份請示請求從2023年12月15日至2024年2月29日，除種豬、仔豬（重量在30公斤及以下且用於育肥）、非洲豬瘟等重大動物疫病無疫區和無疫小區生豬外，四川省外超過30公斤的生豬禁止調入四川育肥。

報導指出，有分析人士指出，10到11月份，規模場和散戶母豬淘汰量明顯增加，價格持續走低。另外，局部地區豬病蔓延，部分母豬中招，被動淘汰，供應大幅增加，導致淘汰母豬價格低位運行。