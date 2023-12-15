陸65歲以上人口扶養比 升至21.8%

大陸人口老年化趨勢持續發展，最新的官方統計數據顯示，60歲以上老人已達2.8億人，65歲以上老年人口扶養比已經升為21.8%。有關老人養生、健康、安養的相關產業也順勢待發。

大陸民政部14日發布「2022年度國家老齡事業發展公報」，指出截至2022年底，全大陸60周歲及以上老年人口2億8,004萬人，占總人口的19.8%；全大陸65周歲及以上老年人口2億978萬人，占總人口的14.9%。全大陸65周歲及以上老年人口撫養比21.8%。

官方統計顯示，自2012年以來，60歲以上老年人口數量持續增長，占總人口比例也不斷上升，從2012年的14.3%上升到2022年的19.8%，人數從1.94億人成長為2.8億人，將近增加9000萬人。

65歲以上老年人口趨勢與此相同，2012年到2022年，人數從1.28億人增為2.98億人，增長8,000萬人。

老年人口增加也影響大陸的老年人口撫養比。2012年這一比率為12.7%，到2022年已上升至21.8%，換言之，現在每一百位大陸青壯年人口，要撫養的65歲以上老年人為21.8人。

官方正大力發展第三支柱養老保險，養老理財產品試點範圍已擴展至10個城市，試點機構擴展至11家理財公司。截至2022年底個人養老金參加人數1954萬人。

受此影響，近年有關養老產業也方興未艾，包括養老照護服務、老年醫療衛生服務、老年健康促進與社會參與、老年社會保障、養老教育培訓和人力資源服務、養老金融服務、養老科技和智慧養老服務、養老公共管理、其他養老服務、老年用品等相關產業。

上游養老產業鏈主要有醫療設備器械、食品與藥品等支撐養老產業的基礎材料。設備器械由智慧硬體、康復輔具、醫療器械和監護設備等組成。其中，智慧硬體以新興技術解決專業照護問題，可緩解居家養老監測難和社區養老、機構養老成本高，是重點發展方向之一，以可穿戴健康管理類設備、家庭服務機器人為代表。

食品與藥品包括保健品、藥品、特殊膳食等，保健品和特殊膳食可調節人體機能，成為愈來愈多人預防疾病、保持健康的重要選擇。

中游養老產業鏈有養老服務、養老地產、養老金融、老年護理、老年旅遊等，覆蓋老年人衣食住行及醫療等方面需求。

下游養老產業鏈主要是有消費需求的老人。許多老年群體喜歡參與各類社交活動，人均參加5種休閒活動，且96%老人日常使用智慧手機，喜歡熱鬧，熱愛生活，對自己生活質量有一定要求的群體。