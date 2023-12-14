港警懸賞百萬通緝5名民主活動人士 控其危害國家安全

香港警務處國家安全處（12月14日）將5名知名活動人士加入通緝名單，每人懸賞100萬港元（約新台幣391萬元），呼籲民眾提供線索。

香港國安處總警司李桂華在周四的記者會上表示，五人涉嫌實施煽動分裂國家罪、煽動顛覆國家政權罪以及勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，目前皆已「竄逃海外」。他指五人背叛國家，背叛香港，無視香港人的利益，在海外仍繼續危害國家安全。

李桂華展示了五名被通緝港人的照片，分別是鄭文傑、許穎婷、邵嵐、霍嘉志、蔡明達。他對記者表示，「警方各懸紅100萬港元」。在2020年出台香港國安法以平息大規模民主抗議運動後，上述五人皆已移居海外。

其中鄭文傑目前居住在英國，創辦了英國港僑協會 （Hongkongers in Britain）。國家安全公署在聲明中稱，「鄭文傑等人長期從事反中亂港活動，竄逃海外挾洋自重」，並指其「詆毀香港法治，乞求外部勢力制裁香港或干預香港事務」。聲明稱， 香港警方「對外逃反中亂港分子依法予以通緝，符合香港根本利益」。

這是香港警方第二次懸賞重要活動人士。今年7月，香港警方懸賞通緝八名身處海外的民主活動人士，他們被指控的罪名包括煽動分裂國家、煽動顛復國家政權，以及勾結外國或境外勢力危害國家安全，同時在海外宣揚「港獨」、「台獨」等。這些罪行最高可判無期徒刑。這八人分別是前立法會議員羅冠聰、許智峰、郭榮鏗、前職工會聯盟總干事蒙兆達、前法政匯思召集人任建峰，以及袁弓夷、郭鳳儀和劉祖迪。

部分被通緝的活動人士所身處的美國、澳大利亞和英國紛紛譴責香港政府的這一舉動，華盛頓稱這是「危險的先例」。

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（法新社）

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