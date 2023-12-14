將現零下18度低溫！北京掀風雪釀運輸中斷 宣布停課彈性上下班

北京將繼續迎來大降雪！中國氣象單位13日發布警告，包括北京在內等北部地區，本週末仍有機會迎來12月最強冷鋒，屆時溫度將下降至零下18度以下。

持續發布暴風雪警告

據《路透社》報導，從西方來的大量冷空氣已移入北京，成為本週第二道冷鋒，週四北京市政府發佈橙色第二高警戒，由於擔心長時間降雪會使生活受到影響，北京市週三已下令學校停課，並呼籲公司行號讓員工彈性上下班，北京連接上海、杭州與武漢的鐵路運輸也暫時中斷。

北京預計本週末會出現攝氏零下18度，相較12月中期平均溫度為零下8度，即使位於南方目前溫度還有攝氏20度的上海，本週末溫度預計會大幅下降到只剩下零下4度。

北京上次出現如此寒冷天氣是在2021年1月7日，當時溫度一度來到攝氏零下19.6度，史上最低溫是在1966年2月22日時創下的零下27.4度。

本週北京出現第一道冷鋒來襲，相較一週之前還是溫暖的秋天氣候，顯示溫度變化呈現洗三溫暖，今年10月同樣是北京數十年來最溫暖的10月之一。

中國國家氣象中心也呼籲，這波寒流威力不容小覷，農漁業應該嚴防寒害，週五之前，仍會出現降雨及降雪，部分陝西、河南與山東地區，降雪會來到30公厘，累積降雪量將來到10年同期新高。

民眾收到降雪警報

據《中國日報》報導，北京週三總共降雪2.1公厘，許多公寓已採取措施提升安全。當地一名員工高音應(譯音)說，「我從週二就接到政府發布數通簡訊，提醒即將降雪，因此，讓我有所預備。」北京市交通單位也指出，週三交通並未如預期出現狀況，部分原因是學校停課。

河北氣象局指出，當地部分地區降雪量將來到10至15公分，各地方政府則是先採取應變措施，防止下一次暴風雪造成當地出現災害。

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