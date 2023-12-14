做熱愛的事！ 台商二代改造上海舊紡織廠成文創旅館

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
麥可將曾是面臨遷移命運的老舊紡織廠，在台商二代連泰瑞接班後，先是成功轉型上海首家台商自營、針對一般消費者直接開放的文創園區，如今又一手催生旅館──光時旅行再升一級。記者謝守真／攝影
麥可將曾是面臨遷移命運的老舊紡織廠，在台商二代連泰瑞接班後，先是成功轉型上海首家台商自營、針對一般消費者直接開放的文創園區，如今又一手催生旅館──光時旅行再升一級。記者謝守真／攝影

在經歷疫情三年，坐落在上海七寶前身為紡織廠的台資麥可將文創園區，其以舊廠房改建的獨資旅館——「光時旅行」，終於在12月13日開幕。麥可將文創園區總經理連泰瑞表示，做自己愛做的事，光時旅行從無到有把舊廠房活化，並將文創等新元素無縫融合，打造旅館的過程非常不易。他期盼，麥可將能持續透過旅館的模式，讓更多人近距離的感受文創魅力。

麥可將曾是面臨遷移命運的老舊紡織廠，身為台商二代的連泰瑞在接班家業後，先是成功轉型成上海首家台商自營、針對一般消費者直接開放的文創園區，如今他在這塊土地又一手催生光時旅行再升一級，並於13日舉行開幕儀式。

連泰瑞於開幕上表示，文創是感動人的事業，光時旅行的核心理念就是要成為「一個能感動人的酒店（旅館）」。他提到創立麥可將文創園區的初衷跟一般的園區不太一樣，「很多想的是說要透過文化園區賺錢」，但這裡的起點「是我自己很想做的一件事情，我愛做的一件事情」。

連泰瑞期盼，光時旅行能替旅人打造一個沈浸式的時光之旅，讓每一位來到園區的消費者都能深入體驗、了解文創，並讓文創工作者能有效地將文創推廣出去。不論是在時光旅行住上幾天，所有旅人在離開的時候都能帶著感動和難忘的記憶。

他補充，如果接下來光時旅行有機會到不同城市，希望能把各個城市當地的歷史、文化跟藝術，透過旅館的概念或模式展示出來，讓更多人近距離或零距離的感受文創魅力。

連泰瑞坦言，光時旅行的創立過程非常不容易，麥可將文創園區最初則是受台灣文創園區的經驗啟發，「台灣的家就住在華山跟松菸（文創園區）的中間，每次回台灣都會過去」，尤其當時很多老建築多是「推倒重建」，帶給連泰瑞不少新的靈感。

連泰瑞指出，華山跟松菸讓他意識到，「原來老建築空間的使用有太多可能性」，包括作為展示平台、店面或是體驗中心等各種可能。鑑於此，他想到自家在上海的老廠房，應該用「老屋新生」的概念來「做自己想做的事」。

事實上，連泰瑞從小就熱愛藝術並喜歡繪畫，然而為繼承父親經營的紡織廠，求學階段選擇學習紡織相關知識，並到上海跟隨父親處理家族的事業，經營廠房和成衣廠。

對於「想做的事」，連泰瑞從未放棄，在廠房從上海移至江西後，連泰瑞開始思索如何將上海的廠房結合自己所愛的藝術，並將他在台灣看到的文創經驗加入，讓廠區重新改造成為新舊融合的文創園區。

據了解，飯店緊鄰上海虹橋樞紐和上海在地知名七寶老街。整間旅館共6,417.2平方公尺，以麥可將文創園區中其中兩棟老紡織廠房為主體，融入歷史、文化、創意等各類元素改建而成。

麥可將文創園區總經理連泰瑞。記者謝守真／攝影
麥可將文創園區總經理連泰瑞。記者謝守真／攝影
上海台企獨資旅館──光時旅行於12月13日開幕。麥可將文創園區總經理連泰瑞表示，不論是在此住上幾天，期盼所有旅人在離開的時候都能帶著感動和難忘的記憶。圖／光時旅行提供
上海台企獨資旅館──光時旅行於12月13日開幕。麥可將文創園區總經理連泰瑞表示，不論是在此住上幾天，期盼所有旅人在離開的時候都能帶著感動和難忘的記憶。圖／光時旅行提供

文創 上海 松菸

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