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大陸中央氣象台罕發布冰凍黃色預警 北京這個景區的門票肯定秒殺

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
北京天安門廣場前，出動環衛人員清理積雪。記者陳政錄／攝影
北京天安門廣場前，出動環衛人員清理積雪。記者陳政錄／攝影

大陸中央氣象台罕見發布冰凍黃色預警，預告13日至16日，大陸中東部地區將再次出現大規模雨雪和寒潮天氣下，北京市已於12日深夜，升級發布暴雪橙色預警信號，自13日起對全市中小學、幼兒園、中等職業學校，採取學生臨時居家學習措施，官方倡議市民減少出行、彈性辦公。不過，在發布暴雪預警後，北京故宮博物院未來四天門票就都顯示已經約滿。

北京市氣象台昨晚通報，13日早晨至15日上午，北京市將出現大雪到暴雪，其中13日10時至20時為此次降雪過程的最強時段，延慶、昌平、門頭溝、房山、懷柔、海淀、石景山 、豐台、東城、西城、朝陽、大興、通州的部分地區降雪量將達到10毫米以上。為此，北京氣象台升級發布暴雪橙色預警訊號。

在此之下，北京市教委宣布，自13日開始，採取學生臨時居家學習措施，範圍為北京全市所有中小學、幼兒園、中等職業學校，具體到校復課時間待另行通知。同時，北京市緊急應變局發布七條預警應變措施，包括倡議市民減少出行、避免到山區，倡導錯峰上下班、彈性辦公，並要求城市運作保障單位要全力進行掃雪鏟冰，做好交通組織及疏導等。

根據北京市氣象台最新通報，13日中午時段，北京全市降雪短暫放緩，截止到下午15時，北京地區全市平均的降水量達到了中雪標準。在交通影響方面，北京市交通委預告部分路段可能封閉，地鐵則加大運量，公車路線有過百條採取停止措施，鐵路班次也有部分受到影響。

值得注意的是，隨降雪後整座城市銀裝素裹，雖北京部分山區、郊區景區採取臨時性閉園，但北京市區代表性景區如故宮博物院、頤和園、天壇、景山公園、北海公園等仍正常開放，從預約小程式可見，自13日起，故宮未來四天門票預約已滿，「故宮拍雪」話題登上熱搜，不少民眾搶著前往觀賞雪中的紫禁城美景。

據新華社報導，大陸中央氣象台預報，13日至16日大陸中東部地區將再次出現大規模雨雪和寒潮天氣，其中，華北、黃淮累計雪量將達近10年來同期最高，-10℃線位於黃淮北部至秦嶺一帶，最低氣溫將接近或跌破歷史同期極值。

一名工作人員，正在剷除故宮博物院景區內路面的積雪、殘冰，以避免民眾滑倒。記者陳政錄／攝影
一名工作人員，正在剷除故宮博物院景區內路面的積雪、殘冰，以避免民眾滑倒。記者陳政錄／攝影
大陸民眾湧入故宮等景點賞雪。記者陳政錄／攝影
大陸民眾湧入故宮等景點賞雪。記者陳政錄／攝影
降雪和路面的碎冰，對北京市區交通造成影響。記者陳政錄／攝影
降雪和路面的碎冰，對北京市區交通造成影響。記者陳政錄／攝影
13日下午，雪後的北京故宮一景。記者陳政錄／攝影
13日下午，雪後的北京故宮一景。記者陳政錄／攝影

北京故宮 暴雪 降雪

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