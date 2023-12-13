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病歷疑外流！周海媚「到院已現屍斑」大陸官方要調查

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
周海媚的病歷疑外流。（取自／社交軟體X）
周海媚的病歷疑外流。（取自／社交軟體X）

「最美周芷若」周海媚11日逝世，享年57歲，惡耗震驚兩岸三地演藝圈。如今竟有疑似周海媚的電子病歷截圖在網路上瘋傳，內容記載瞳孔放大、「到院已現屍斑」。北京市順義區衛健委回應，已關注相關情況，調查出來後會第一時間對外公布結果。

觀察者網報導，周海媚工作室12日晚間發文稱，香港演員周海媚因病醫治無效，於2023年12月11日離世。

然而12日晚間，疑似周海媚11日急診送醫的電子病歷截圖已在網路上流傳，病歷上顯示醫院為北京順義區某醫院，並記載了周海媚個人資料、就診時間等相關信息。

根據疑似電子病歷資料顯示，疑似電子病歷資料又顯示，周海媚送達醫院時，已經意識不清，全身冰冷僵硬，出現了屍斑，瞳孔擴大，結膜出血，且無心跳和呼吸。醫生診斷她心臟停止跳動、意識喪失和呼吸停止。

疑似電子病歷資料又顯示，周海媚先前曾患有高血壓和系統性紅斑狼瘡，

湖北日報集團旗下新媒體「極目新聞」報導，北京市順義區衛健委工作人員回應，已關注相關情況，業務科室正在處理此事，調查出來後會第一時間對外公佈結果。

湖北長江日報集團旗下新媒體「九派新聞」則報導，涉事醫院宣傳部門一名工作人員稱此事正在調查，不確定是否醫院流出的病例。如果是醫院流出，會進一步處理。

電子病歷 北京 周海媚

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