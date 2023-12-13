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年輕人逃離北上廣？有一線城市房東被迫降6600台幣才找到房客

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸房地產降溫，一線城市租屋市場也受到拖累，儘管不少房東主動降租，仍乏人問津。上海周浦康橋一帶，有房子掛在中介平台3個月，租金降了人民幣1,500元（新台幣6,600元）才租了出去。（新華社）
大陸房地產降溫，一線城市租屋市場也受到拖累，儘管不少房東主動降租，仍乏人問津。上海周浦康橋一帶，有房子掛在中介平台3個月，租金降了人民幣1,500元（新台幣6,600元）才租了出去。（新華社）

大陸房地產降溫，一線城市租屋市場也受到拖累，儘管不少房東主動降租，仍乏人問津。上海周浦康橋一帶，有房子掛在中介平台3個月，租金降了人民幣1,500元（新台幣6,600元）才租了出去。

分析指出，租金下滑主要是出租房源增多，加上大量年輕人為節約生活成本選擇逃離北上廣所致，預計有關趨勢仍將持續。

大陸一線城市房租跳水，日前登上百度熱搜榜第一。新周刊報導，網路上有不少房東在吐苦水，怎麼房子掛牌時間越來越長，有人來問、無人來租？與此同時，找房子的人們發現，現在租房的價格可談空間很大，有的房東聽說租客要搬走，甚至主動降租。

貝殼研究院最新數據顯示，今年第3季末，全大陸40個重點城市的房租指數與上季相比降了0.99%，年減0.66%。40個城市中，有30個房租都在跌。

在北上廣三座大城，廣州、北京房租第3季比第2季，分別降了1.32%、1.28%，其中上海降得最狠，達到2.12%。

唐先生將朝陽區立水橋的兩居室（擁有兩間臥室的戶型）於11月20日掛上仲介平台，有十幾位租客諮詢、2位實地看房，還沒有成交。上架3天候，唐先生的月租金預期已經從人民幣6,800元降至6,300元。

實際上，畢業季租賃高峰之後，北京租房市場開始進入淡季，出現庫存房源增加、新增需求不足、租金下跌、成交週期變長、市場活躍度下降等特徵。不只北京，四個一線城市均有類似情況。

仲介寧檬的房源主要位於上海周浦康橋一帶，她舉例稱，之前手頭有一個月租人民幣8,500元的單房，社區位置很好，離地鐵七八百公尺，周邊配套都很成熟，租客講價到人民幣7,500元，要求換家電，房東沒答應，結果房子硬生生掛了3個月，降價到人民幣7,000元才租了出去。

租金跳水，房源出租速度卻持續放緩。對比疫情前，各城市租賃房源成交周期仍處於較高位水平，今年1至10月，深圳與廣州超過兩個月，上海超過1.5個月，北京接近1.5個月。

而在2019年，1至10月四個城市的房源成交周期均在40天內，其中上海房源成交周期在1個月左右。

租賃市場遇冷，很大原因來自於售轉租的房源增加。從近一年看，深圳、北京、廣州、上海樓價下跌分別達到2.29%、3.23%、5.13%、9.5%。由於樓價持續走低，房東不想「賤賣」就轉為租賃，讓可供出租的房源增多。

據貝殼研究院，截至今年三季度末，北京、上海、廣州的租賃庫存房源，分別年增18.7%、23.6%和16.4%。

從需求側來看，一線城市的租客正在減少。人口大數據顯示，2022年末，北上廣深同時出現常住人口的下降，其中深圳常住人口為1,766.18萬人，較2021年減少1.98萬人，出現建市以來首次負增長。

此外，大學畢業生是一個龐大的群體，今年大陸高校畢業生達到1,158萬人，但就業率卻出現下滑，且一線城市的吸引力下降，二三線城市和中西部地區的吸引力上升。在經濟壓力加大的背景下，更多人為節約生活成本選擇逃離北上廣，進一步衝擊租賃市場。

上海 北京 一線城市

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