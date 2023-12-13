周海媚原來是｢真格格｣！祖先為滿洲鑲白旗滿人 地位顯赫

香港女星周海媚12日經工作室證實，因病醫治無效已於11日去世，終年57歲。周海媚是滿族瓜爾佳氏後人，滿族名馬爾塔塔，其祖先為滿洲鑲白旗滿族人，在廣州做五品官，統管清朝廣東省級事務。

周海媚近年在內地發展，但她是土生土長的香港人，小時候在離島區長大，成長於石籬邨及友愛邨，曾就讀於麗澤譚肇康紀念學校及畢業於屯門順德聯誼總會譚伯羽中學。

周海媚的家族在清代即屬於鑲白旗，是女真族當中最大的一支，地位相當顯赫。而她生前曾表示過其祖先在廣東一帶擔任五品官，「整個廣東是歸她家族所管，目前在該地有一條周家村全都是滿族人居住」。

周海媚曾自述，自幼去廣東周家村祖家時，全村還是姓周的人，也全是滿族人居住。因周海媚是滿洲貴族，其父親從小到大都對她管教甚嚴，不管是讀書還是生活儀態都保留滿族規則，就好像掉了東西不可以彎腰﹑撅着屁股拾起，而是慢慢蹲下，十分講究。她與知名演員關之琳和關寶慧皆為滿清八大姓氏之一的瓜爾佳後裔。

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文章授權轉載自《香港01》