成都直飛吉爾吉斯首都 昨首航

浙江長龍航空有限公司（簡稱長龍航空）GJ8531國際航班12日上午9時15分從成都天府國際機場起飛，前往吉爾吉斯首都比什凱克瑪納斯國際機場，標誌著成都直飛比什凱克國際航線正式開通。這是中國西南地區首條直飛吉爾吉斯的國際客運航線。

中新社報導，該航線是長龍航空繼開通成都直飛烏茲別克首都塔什干航班後，在成都開通的第二條直飛中亞地區的航班。長龍航空成都至比什凱克航線每周執飛兩班，分別於周二、周六執行，去程計畫於北京時間9時15分從成都起飛，當地時間12時50分到達，空中飛行時間約5小時35分鐘；返程於當地時間13時50分起飛，北京時間20時30分抵達成都，空中飛行時間約4小時40分鐘。

比什凱克是吉爾吉斯的政治、經濟、交通、科教及文化中心。近年來，成都與比什凱克開展了一系列卓有成效的互訪活動。今年10月，成都與比什凱克完成建立友好合作關係相關協議簽署，雙方將共同拓展相關領域交流合作。

成都直飛比什凱克國際航線的開通，同步構建了成都—比什凱克航空客貨運物流通道，推動以成都天府國際機場為核心的兩國商品貿易圈形成；對助力成都建設面向中亞國家的航空通道。