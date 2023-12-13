「經珠港飛」 入出境簡化
港珠澳大橋邊檢站表示，「經珠港飛」政策12日開始實施，經港珠澳大橋前往香港國際機場的旅客，完成大陸內地邊檢部門查驗後，無須辦理香港入出境手續，便能直達機場。
新華社報導，「經珠港飛」指的是通過港珠澳大橋陸路接駁實現「空—陸—空」國際聯程轉運，國內旅客可由「國內出發地—珠海機場—港珠澳大橋—香港機場—國外目的地」的路線飛往國外；國外旅客可由「國外出發地—香港機場—港珠澳大橋—珠海機場—國內目的地」的路線進入國內。
珠海機場將配合香港機場多式聯運中轉客運大樓啟用，通過深度結合香港機場直飛境外近200個國際目的地的國際航線優勢與珠海機場近90個內地航線優勢，將內地航點旅客引流至珠海機場，經由港珠澳大橋輸送至香港機場，再抵達旅客最終的國際目的地。「經珠港飛」將發揮客貨流轉效應，為珠海創造更多商機，亦將有利於深化粵港澳大灣區機場業務合作，創新珠、港兩地機場合作模式。
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