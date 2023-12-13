北京迎雪季 滑雪客樂「開板」

隨著2023—2024雪季到來，位於北京昌平區的軍都山滑雪場正式營業。滑雪愛好者紛紛來到雪場，享受「開板」的快樂。11月上旬以來，位於河北崇禮的太舞、富龍等滑雪度假區和位於北京延慶、密雲的石京龍滑雪場和南山滑雪場相繼開放。本雪季是「後冬奧時代」的第一個完整雪季，滑雪市場有望迎來強勁復甦。

「今年可以來軍都山練活兒了！這裡離家可近多了。」滑雪愛好者苗苗聽說雪場新開了公園道，提前半個多月就通過線上直播搶購了早鳥票。下班後就約著雪友直奔雪場。軍都山滑雪場是距離北京市區最近的滑雪場之一。滑雪場副總經理王驥介紹，軍都山滑雪場今年首次開放公園道，設置了包括貓跳、波浪、單邊橋等道具跳台在內的組合專案，可滿足更高水準滑雪愛好者的需求。

密雲南山滑雪場作為北京最早開建和專業化程度最高的滑雪場之一，一直是高水準滑雪愛好者的聚集地。南山滑雪場董事長助理梁廷聿介紹，滑雪場試營業首日僅開放部分雪道，採取限流售票，客流量仍達到2400人次。雪場已開啟夜場試營業，並為夜場新增燈光秀。

距離北京220公里之外的河北崇禮，11月上旬以來，各大滑雪場陸續開板，吸引了不少來自北京的滑雪愛好者。平台顯示，最近的周末雙休日，富龍四季小鎮國際度假區內近1200間酒店客房全部售罄，未來兩個月的雙休日、節假日等熱門時段的客房也所剩不多。

這個雪季，各大滑雪場裡還新增了不少娛樂項目，比如富龍四季小鎮國際度假區新增了崇禮大馬戲、脫口秀和木偶劇演出等新業態，太舞滑雪小鎮新增了電音節和精釀啤酒派，以更豐富多元的業態吸引消費者。