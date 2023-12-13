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陸整治高聘金 禁藉婚索財

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
中國大陸因高價「彩禮」（聘金）引發的糾紛不斷，導致許多年輕人不願結婚。 圖為示意圖，為南昌縣青年集體婚禮。（中新社）
中國大陸因高價「彩禮」（聘金）引發的糾紛不斷，導致許多年輕人不願結婚。 圖為示意圖，為南昌縣青年集體婚禮。（中新社）

中國大陸因高價「彩禮」（聘金）引發的糾紛不斷，甚至導致許多年輕人因此不願結婚。為整治這項陋習，大陸最高人民法院十一日發布「關於審理涉彩禮糾紛案件適用法律問題的規定」，明確禁止藉婚姻索取財物。該規定並提出，一方以聘金為名、藉婚姻索取財物，另一方請求返還，法院應予支持。

近年大陸不時傳出新人結婚時，女方家長要求高額聘金，因而引發紛爭。

新華社報導，某縣村民稱，兩三年前聘金一般是人民幣十多萬元，如今不少是人民幣廿萬元起跳。

山西日前傳出，一名「八○後」男子透過相親認識女友，兩人交往八、九個月後準備結婚。男子按女方要求給了人民幣十八點八萬元的聘金，男子稱這金額在當地是正常行情。不料兩人即將結婚前，女方要求必須再給人民幣三萬元，雙方吵了一架，男子索性退婚，把錢拿去旅行。此事件引起大陸民眾關注，不少人都支持男子的決定。

央視新聞指出，聘金作為中國婚嫁領域的傳統習俗，但近年來聘金數額持續走高，糾紛案件數量上升，甚至出現因聘金返還問題引發的刑事案件。

大陸官方在今年二月曾發布文件，要求中共黨員幹部帶頭示範，治理高價聘金、大操大辦等問題。

大陸最高人民法院近日草擬前述「規定」，禁止藉婚姻索取財物。對於已給付的聘金，也明確三類情況可要求返還，包括未辦理結婚登記、已辦理結婚登記但未共同生活，及聘金給付導致給付人生活困難等。

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