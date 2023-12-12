「粵來粵有趣」短片賽 拍出新「潮」流

第五屆「粵來粵有趣」兩岸青年創意短片大賽於12月9日晚間，在廣州歸谷科技園舉行48小時挑戰賽成果發布會暨頒獎典禮，會上展示來自台灣、廣東賽區十二組參賽隊伍的賽事成果，並揭曉本屆金獎得主。

據了解，由GDToday、台商優市網主辦的「粵來粵有趣—2023兩岸青年創意短片大賽」圍繞「潮」，取自廣東「潮州」市和台灣屏東「潮州」鎮。賽事以「潮」為元素供選手們創作，針對「匠心」、「薪火」、「闖蕩」、「甜蜜」、「青春」、「憧憬」六大指定主題及潮菜、潮劇、潮綉等十二項內容，旨在透過兩岸青年的視角，在48小時内記錄與創作出獨特、個性化的短片。

「影片創意來自於『連結』。」賽事評審長、台灣知名導演金磊表示，評審會對於本屆作品成果有很高的評價。他並指出，「我們將台灣和廣東選手在潮州連結，聆聽潮州當地的故事跟文化，在這樣的連結下，我們在12支影片中看到滿滿的深度跟創意。」

廣東隊伍「風雨無組」以作品「來好事」拿下本屆賽事的金獎，選手們儘管對潮劇感到比較陌生，依舊完美地將「闖蕩」和「潮劇」結合在一起，成員許恩愷說，「透過這次接觸，我們更深刻愛上潮劇，很感謝主辦方舉辦這次活動，感謝現場的評委老師、廣東和台灣賽區的朋友們，大家的影片都非常精彩。」

除此之外，台灣隊伍「DIASPORA散牧」以作品「舞傳」榮獲大賽銀獎。成員王一樵表示，「真的不敢相信我們得了銀獎，第一次嘗試在48小時内創作影片，包括抽題、寫脚本、拍攝、剪輯，中間有遇到很多困難，一直在思考要怎麼用地方文化呈現這支片，最後決定讓隊友用他擅長的舞蹈，串聯潮州的元素，再加上青春的口白展現出來。」

獲得賽事「最佳創意獎」的是台灣隊伍「四季逗」，以「憧憬」和「潮州木雕」為題，在48小時内完成自創曲以及賽事影片，「我們兩個覺得蠻開心，來參賽之前設定的都有如我們預期做出來，甚至超出我們想像，」成員陳守元表示。

第五屆「粵來粵有趣」兩岸青年創意短片大賽圓滿落幕。本屆賽事不僅提供兩岸青年創意與文化的交流平台，也透過影片競賽的方式，促進兩岸青年交流與合作。大賽自2018年開辦以來，已連續舉辦五屆，收穫了兩岸青年的高度關注，吸引了超過80個高校、近100個影視專業社團和個人參與。