北京入冬初雪 交通大打結

受強冷空氣影響，中國大陸華北、黃淮地區十日夜間起迎來今冬首場大範圍降雪，包括北京、鄭州均受影響。北京至昨晨出現中度降雪，嚴重影響交通，上下班尖峰時段交通指數達「嚴重壅塞」等級，超過兩百條公車路線停駛，高鐵、高速公路、機場航班也受限，因應下波強冷空氣將於周三抵達，北京強調將積極做好運輸、物資保障工作。

大陸氣象台發布，十日起華北、黃淮及內蒙古中部偏南地區、陝西中北部等地出現中到大雪或雨夾雪，陝西中部、山西南部、河南北部等地部分地區出現暴雪，山西臨汾、河南鄭州等地局部地區降雪量超過廿毫米。受天氣影響，鄭州昨宣布中小學和幼稚園臨時停課半天。

北京迎來今年初雪，景觀雖美，卻嚴重影響交通運行。全市昨有超過兩百條公車路線採取停駛等措施，部分高鐵延誤，北京首都機場昨上午啟動定點除冰，仍有數十個航班取消；因除雪和路面結冰，部分高速公路路段封閉，上下班時間交通指數達嚴重壅塞等級。

值得注意的是，隨氣候轉冷，以及近期黴漿菌肺炎、流感疫情等，因應呼吸道疾病頻發季節，北京市疾管中心昨表示，已於近期啟動對老年人等重點族群實施含XBB變異株抗原成分新冠病毒疫苗接種工作。

根據預報，十三至十五日，大陸中東部地區將再次出現大規模雨雪天氣。北京地鐵稱將積極做好雪天及低溫天氣運輸保障工作，鐵路和交通等部門稱第一時間啟動應急預案，做好物資保障等。