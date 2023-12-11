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楊丞琳「河南人愛騙人」疑地域攻擊遭投訴 現場歌迷還原當下真實情況

香港01／ 撰文：鄭寧
楊丞琳為演唱會講錯錯道歉。(微博@楊丞琳)
楊丞琳為演唱會講錯錯道歉。(微博@楊丞琳)

12月9日，在河南鄭州開演唱會的台灣歌手楊丞琳因一句「河南人愛騙人」遭到網民炮轟。楊丞琳在微博發文道歉稱，當時是「開玩笑」。不過網友似乎並未收貨，河南省文化和旅遊廳表示，已接到多位市民投訴。

據《共富財經》報道，12月10日，河南省文化和旅遊廳表示，當日已經接獲多位市民投訴，已將意見反饋給12345熱線，目前省文旅廳沒有投訴這項職能，藝人開演唱會需要相關單位審核。

鄭州市12345稱，已接到問題反饋，正在落實中。河南省12345工作人員表示，會轉接相關部門處理，有結果第一時間進行聯繫。

楊丞琳演唱會稱「河南人愛騙人」　微博火速發文道歉據此前報導，楊丞琳演唱會途中有在場的情侶觀眾在親吻，正好被攝影機拍到，引發全場尖叫，楊丞琳唱完歌後，就想知道是哪對情侶，頻問台下觀眾在哪裏？不過台下粉絲們在一直狂喊，讓她笑稱「鄭州人好調皮」，還表示找不到就不繼續唱歌，不過最後一直找不到，她急喊「河南人不可以這樣子啦！你們已經有些名聲，愛騙人的事情，不要騙我」。

此番言論遭到網友炮轟，「人家花錢來看她，她當面地域黑，人家肯定不舒服」、「河南人覺得非常不適」、「她從出道到現在說話不過腦已經不稀奇了」，也有網友力挺她「講得的沒錯啊不給說嘛？」

10日楊丞琳在微博發文道歉「我要為鄭州演唱會上那個冒犯並沒有禮貌的玩笑道歉，對不起。的確是我的不對，我非常願意也應當接受大家及時的指正和批評。再次跟因為我而受到困擾的人鄭重道歉。」

現場歌迷：玩笑話，沒有影響

事後，《頂端新聞》採訪現場觀眾張先生，聽到「河南人愛騙人」是何心情時，張先生表示，自己第一反應是，「完了，這姐又說錯話了」。

張先生稱，「這句話對我來說沒有太大影響，當時的語境結合下來，其實就是一句玩笑。她說完那句話之後可能自己也意識到了有問題，馬上就結束了話題，又唱了另一首歌。」

還有吳姓歌迷表示，這僅僅是兩首歌曲中間與粉絲互動的小插曲，自己並未在網絡發布該段影片，就是擔心發出後會引來更多的地域攻擊和謾罵，「一些追求流量的自媒體營銷號肯定是看熱鬧不嫌事大。」

延伸閱讀：

楊丞琳演唱會上一句玩笑 讓河南人感到不舒服 微博火速發文道歉

楊丞琳「吃海鮮奢侈論」惹議 國台辦：民進黨大做文章煽動對立

文章授權轉載自《香港01》

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