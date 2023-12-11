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雙十一誕男嬰！ 新手媽媽為姓戈囝囝改名 全名+乳名同獲網激讚

香港01／ 撰文：田中貴
原po表示，兒子「出生的第一個嗓門就特別響亮」，所以其姓名叫作戈笙，和「歌聲」同音。（小紅書圖片）
原po表示，兒子「出生的第一個嗓門就特別響亮」，所以其姓名叫作戈笙，和「歌聲」同音。（小紅書圖片）

中國姓氏成千上萬，部份更是相當冷門，要為初生子女改名隨時「頭都大埋」。1名新手媽媽在小紅書表示，本年11月11日誕下兒子，由於丈夫姓戈，加上兒子「出生的第一個嗓門就特別響亮」，所以其姓名叫作戈笙，和「歌聲」同音，而且「笙」字解作溫文爾雅，「希望以後是個安靜的美男子」，乳名則是「十一」。

網紛紛留言指「大名小名都好好聽，很喜歡」、「這是我點開所有為寶取名的標題裡，最好聽的！讓我心情愉悅，忍不住起立鼓掌」。

原po在小紅書上載兒子近照和出生醫學證明，可見其兒子在本年11月11日出世，全名「戈笙」，笑言兒子「對這個名字應該很滿意吧」，當時兒子「出生的第一個嗓門就特別響亮」，令她想起「歌聲」一詞，所以改了同音名字，而且「笙字聽起來也很紳士…希望以後是個安靜的美男子」，至於乳名，原po指「自己選的日子11月11日出生」，因此以「十一」作為乳名。

不少網友表示「大名小名都好好聽，很喜歡」、「這是我點開所有為寶取名的標題裡，最好聽的！讓我心情愉悅，忍不住起立鼓掌」、「喜歡這個名字」、「好好聽」、「我看成了戈壁」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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