聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩岸微流行／陸推「以竹代塑」

聯合報／ 記者陳宥菘
圖為國際竹藤組織九月在中國服貿會舉辦「以竹代塑」主題展。圖／取自大陸林草局網站
圖為國際竹藤組織九月在中國服貿會舉辦「以竹代塑」主題展。圖／取自大陸林草局網站

環保意識抬頭，加速發展塑膠替代物質，是從源頭減塑的重要行動。中國大陸近日啟動「以竹代塑」三年行動，計畫從竹林資源培育、竹材精深加工、產品設計製造、市場應用拓展等方面，提升全產業鏈的動能、產能和效能。

大陸發改委等部會上月推出「加快『以竹代塑』發展三年計畫」，目標在二○二五年初步建立「以竹代塑」產業體系，與二○二二年相比，主要產品綜合附加價值提高百分之廿以上，竹材綜合利用率提高廿個百分點。

計畫提出七大重點行動，包含科技創新提升、產業生態培育、產銷對接促進、重點場景替代、特色地區引領、社會宣傳引導，以及國際交流合作。

從生產面看，由於竹產業企業多為中小企業，行動強調要支持符合條件的企業，申報成為大陸國家級工業設計中心、國家技術創新示範企業，以獲取更高的技術水準。

從消費面看，將建設五至十個「以竹代塑」應用推廣基地，結合當地飲食消費、交通運輸、公家機關等領域，探尋替代效果好、市場接受度高的竹產品。

作為竹類資源管理機關，大陸林草局長關志鷗表示，將會同相關部門推進「以竹代塑」揭榜掛帥項目實施，破解關鍵技術瓶頸，支援主要竹産區培育規模經營主體，組建專業化技術服務團隊，推動產業健康發展，並加強國際合作。

據報導，大陸年產竹材一點五億噸，竹產業產值已從二○一○年的人民幣八二○億元，增加至二○二二年的四一五三億元，年均成長幅度高達百分之卅。

延伸閱讀

主要症狀非咳嗽？大陸呼吸道疾病爆發 近期發現病童「檢查才知患肺炎」

就診量相對平穩 大陸官方：兒童呼吸道疾病診療量整體呈下降趨勢

路透：大陸加大政策力度 11月新增貸款預期成長

南海衝突又起！中菲船隻再度碰撞 陸海警局：菲蓄意「碰瓷」造成

相關新聞

北京罕見極光 網友熱議

12月1日晚，北京懷柔區、門頭溝區等地，均有天文愛好者拍攝到極光現象，引發網友熱議。天文專家表示，在發生極強地磁暴現象時...

沙縣小吃文化節 兩岸美食匯集

2023年中國（沙縣）小吃旅遊文化節暨海峽兩岸美食節，本月7日舉辦盛大開街儀式，活動現場以《祥獅鼓樂》拉開序幕，副市長林...

兩岸微流行／陸推「以竹代塑」

環保意識抬頭，加速發展塑膠替代物質，是從源頭減塑的重要行動。中國大陸近日啟動「以竹代塑」三年行動，計畫從竹林資源培育、竹...

主要症狀非咳嗽？大陸呼吸道疾病爆發 近期發現病童「檢查才知患肺炎」

近期中國呼吸道疾病大流行，稚齡孩童首當其衝，並且臨床發現，不少罹患呼吸道疾病的病童沒咳嗽等症狀，經檢查才知已罹患肺炎，關...

結束38年旅美生涯…華裔學者落腳港大 感嘆知中派專家被邊緣化

知名研究中國問題專家李成今年7月結束長達38年的旅美生涯，落腳香港大學繼續鑽研中國問題。他接受專訪說，決定離美主因在於當...

香港遊險成監獄行！陸女搭巴士見1告示嚇呆「差點入獄」 急上網求助

出外旅遊一定要留意當地法規！有大陸女於小紅書發文大呻，她日前來港乘搭小巴，但途中抬頭看到張貼在小巴士車頂的告示立即嚇呆，才發現自己竟做錯1件事…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。