兩岸微流行／陸推「以竹代塑」

環保意識抬頭，加速發展塑膠替代物質，是從源頭減塑的重要行動。中國大陸近日啟動「以竹代塑」三年行動，計畫從竹林資源培育、竹材精深加工、產品設計製造、市場應用拓展等方面，提升全產業鏈的動能、產能和效能。

大陸發改委等部會上月推出「加快『以竹代塑』發展三年計畫」，目標在二○二五年初步建立「以竹代塑」產業體系，與二○二二年相比，主要產品綜合附加價值提高百分之廿以上，竹材綜合利用率提高廿個百分點。

計畫提出七大重點行動，包含科技創新提升、產業生態培育、產銷對接促進、重點場景替代、特色地區引領、社會宣傳引導，以及國際交流合作。

從生產面看，由於竹產業企業多為中小企業，行動強調要支持符合條件的企業，申報成為大陸國家級工業設計中心、國家技術創新示範企業，以獲取更高的技術水準。

從消費面看，將建設五至十個「以竹代塑」應用推廣基地，結合當地飲食消費、交通運輸、公家機關等領域，探尋替代效果好、市場接受度高的竹產品。

作為竹類資源管理機關，大陸林草局長關志鷗表示，將會同相關部門推進「以竹代塑」揭榜掛帥項目實施，破解關鍵技術瓶頸，支援主要竹産區培育規模經營主體，組建專業化技術服務團隊，推動產業健康發展，並加強國際合作。

據報導，大陸年產竹材一點五億噸，竹產業產值已從二○一○年的人民幣八二○億元，增加至二○二二年的四一五三億元，年均成長幅度高達百分之卅。